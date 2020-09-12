سفينة الكروز تطلق رحلتها الثانية بمسارين لمدة 4 ليالٍ

المواطن- الجوهرة سعد- الرياض

تنطلق يوم غد الأحد ثاني رحلات سفينة الكروز السياحية من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية عبر مسارين، الأول مسار الرأس الأبيض في محافظة ينبع، أما المسار الثاني جزيرة سندالة بمنطقة نيوم لمدة 4 ليالٍ.

وقال مستشار رحلات سفن الكروز حسام الشماسي: إن جميع الركاب تم خضوعهم لفحص كورونا قبل الرحلة بيومين، مع تواجد فريق طبي متكامل من وزارة الصحة طوال الرحلة لتأكد من سلامة المسافرين.

وتضم السفينة السياحية عددًا من المطاعم، كما يوجد غرف داخلية، وخدمات مفتوحة ووجبات ومشروبات على مدار الـ24 ساعة، في حين يحظى نزلاء الأجنحة باستقبال خاص وسريع عند تسجيل دخولهم للسفينة، كما سيشهد الركاب في يومهم الأول حفلتين موسيقيتين، ويتضمن اليوم الثاني على العديد من الفعاليات الترفيهية داخل السفينة وخارجها كما سيكتشف الركاب في اليوم الثالث جمال طبيعة جزيرة سندالة بمنطقة نيوم.

ويأتي تنظيم هذه الرحلات البحرية الترفيهية على متن السفينة السياحية الفاخرة “سيلفر سبيريت” المعتمدة لتسيير الرحلات البحرية داخل المملكة، ضمن صيف السعودية “تنفس” مما يمثل الهوية الرسمية لتنشيط السياحة في المملكة والترويج لها، حيث شُغلت هذه الرحلات بالتعاون بين جهات عديدة، من ضمنها وزارة الثقافة، وصندوق الاستثمارات العامة، والهيئة السعودية للسياحة، والهيئة العامة للترفيه، والهيئة العامة للموانئ، وغيرها من الجهات ذات العلاقة.

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