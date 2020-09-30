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سلطان الغنام سلاح النصر في آسيا 2020
قبل مباراة الأهلي اليوم

سلطان الغنام سلاح النصر في آسيا 2020

2020/09/30
الساعة 2:28 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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سلطان الغنام سلاح النصر في آسيا 2020 سلطان الغنام
المواطن - مروة نبيل
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1 سلطان الغنام يتألق
1.1 النصر ضد الأهلي

خطف سلطان الغنام الأنظار خلال مشاركته مع النصر في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا، ليكون مفتاح لعب هام للأصفر في المسابقة القارية.

سلطان الغنام يتألق

وساهم سلطان الغنام في تسجيل 3 من أهداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الـ6 الأخيرة في بطولة دوري أبطال آسيا، ليكون الأكثر صناعة للأهداف في النسخة الحالية، بعدما قدم 3 تمريرات حاسمة.

وأضافت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” أن الغنام كان قد ساهم في تسجيل هدف واحد فقط في 9 مباريات في دوري أبطال آسيا قبل ذلك.

 

نجم نادي النصر سلطان الغنام
الغنام

النصر ضد الأهلي

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره الأهلي على استاد جاسم بن حمد، عند الساعة 4:40 مساءً اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا.

وكان النادي الأهلي أول المتأهلين إلى منافسات دور الـ8، بعد تغلبه على شباب أهلي دبي الإماراتي بركلات الترجيح، فيما خطف العالمي آخر البطاقات المؤهلة إلى هذه المرحلة بعد فوزه على التعاون بهدف دون رد.

ويدخل الفريقان المباراة السعودية الآسيوية بهدف تحقيق الفوز ومواصلة المشوار، حيث يطمح كل منهما لخطف بطاقة التأهل والمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا هذا الموسم، في ظل المستوى الجيد الذي ظهروا عليه في البطولة.


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