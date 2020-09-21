سلمان الفرج ينعش تدريبات الهلال

المواطن - مروة نبيل

شارك النجم سلمان الفرج في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الجماعية، التي أُقيمت مساء اليوم الاثنين.

سلمان الفرج ينعش التدريبات:

وانضم سلمان الفرج إلى التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما أجرى فحصًا طبيًّا تحت إشراف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وأجرى ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الفرج وعبدالله عطيف وتركي المطيري مرانًا لياقيًّا في الملعب المخصص لتدريبات الزعيم.

وعلى الصعيد الميداني، أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مرانًا استرجاعيًّا في النادي الصحي بمقر بعثة الزعيم، استعدادًا لمباراته المقبلة في دوري أبطال آسيا 2020.

الهلال في آسيا:

ولعب الهلال ضد شهر خودرو على إستاد الجنوب في الدوحة، بالأمس ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، وانتهت بالتعادل السلبي.

ورفع الهلال رصيده إلى 11 نقطة، ليخطف بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي كمتصدر مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا، رغم معاناته من الغيابات بسبب كورونا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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