شاهد.. خطأ في مواجهة النصر بـ قرعة دوري أبطال آسيا

المواطن - مروة نبيل

شهدت قرعة دوري أبطال آسيا التي أُقيمت، اليوم الاثنين، خطأ أثناء عرض مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال منافسات الدور ربع النهائي.

قرعة دوري أبطال آسيا

ونشر حساب “الإخبارية رياضة” الرسمي على موقع “تويتر”، مقطع فيديو يظهر الخطأ، حيث وضعت شاشة عرض الاتحاد الآسيوي النصر في مواجهة بيرسبوليس الإيراني أثناء سحب قرعة دوري أبطال آسيا قبل أن يتم تعديل المباراة إلى النصر والأهلي.

وأسفرت قرعة دوري أبطال آسيا “منطقة الغرب”، عن مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لنظيره الأهلي، فيما سيلعب بيرسبوليس الإيراني مع نظيره باختاكور الأوزبكي في دور الـ8.

وستُقام مباريات دور الـ8 من بطولة دوري أبطال آسيا 2020، يوم الأربعاء المقبل، وستُلعب مباراة الدور نصف النهائي في الثالث من شهر أكتوبر المقبل بين الفريقين الفائزين من ربع النهائي، على أن تُقام المباراة النهائية، يوم 19 ديسمبر.

مواجهة سعودية بنكهة آسيوية

وكان النادي الأهلي أول المتأهلين إلى منافسات دور الـ8، بعد تغلبه على شباب أهلي دبي الإماراتي بركلات الترجيح، فيما خطف العالمي آخر البطاقات المؤهلة إلى هذه المرحلة بعد فوزه على التعاون بهدف دون رد.

ويدخل النصر والأهلي المباراة السعودية الآسيوية بهدف تحقيق الفوز ومواصلة المشوار، حيث يطمح كل منهما لخطف بطاقة التأهل والمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا هذا الموسم، في ظل المستوى الجيد الذي ظهروا عليه في البطولة.

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