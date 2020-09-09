شركة الكهرباء تجهز صفقة سندات مقومة بالدولار

المواطن - الرياض

قالت مصادر مطلعة يوم أمس الثلاثاء إن شركة الكهرباء تعتزم إصدار سندات مقومة بالدولار الأميركي قريبًا.

وسيأتي الإصدار المحتمل وسط موجة من مبيعات الديون في الخليج، بما في ذلك سندات على شريحتين بقيمة مليار دولار باعتها الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) الأسبوع الماضي.

وقال أحد المصادر إن شركة الكهرباء تعتزم بيع صكوك خضراء لاستخدام عائداتها في مشروعات صديقة للبيئة. وفي يونيو، نشرت الشركة إطار عمل لتلك الصكوك، بحسب ما نقلت العربية عن رويترز.

وتسعى الحكومات والشركات في الخليج بشكل متزايد على مدار السنوات القليلة الماضية لاجتذاب مستثمري الديون لجمع السيولة في حقبة من أسعار النفط الضعيفة ومعدلات منخفضة للفائدة حول العالم.

وزادت احتياجات التمويل هذا العام مع تصاعد الضغط على الموارد المالية الحكومية ولدى الشركات في أعقاب الصدمة المزدوجة لجائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط.

وفي الشهر الماضي قالت شركة الكهرباء، المنتج الرئيسي للكهرباء في المملكة بحصة ملكية حكومية غير مباشرة نسبتها 81.1%، إنها وقعت قرضًا إسلاميًا مشتركًا بقيمة 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار) مع بنوك محلية.







شارك الخبر