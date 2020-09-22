شركة المياه الوطنية تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة

المواطن - الرياض
أعلنت شركة المياه الوطنية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، اليوم الثلاثاء، عن توفر وظيفة قيادية شاغرة لذوي الخبرة، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (مدير عام الخدمات الفنية).
واشترطت الشركة للتقديم على الوظيفة ما يلي:
- درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص ذات صلة
- خبرة لا تقل عن 12 سنة في مجال الخدمات الفنية أو ما يعادلها
- التركيز على العملاء.
وأشارت المياه الوطنية، إلى أن التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1442/02/05هـ الموافق 2020/09/22م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، من خلال الرابط التالي: (هنا).
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