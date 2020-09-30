صالح المحمدي مدربًا للأخضر الشاب

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، عن تعاقده مع المدير الفني صالح المحمدي لقيادة المدرب الوطني تحت 19 عامًا.

صالح المحمدي يقود الأخضر:

ونشر حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا أثناء توقيع صالح المحمدي لعقد تدريب الأخضر الشاب، بحضور رئيس اتحاد الكرة ياسر المسحل، والمشرف العام على المنتخبات الوطنية السنية الدكتور خالد بن مقرن.

وسبق أن قام صالح المحمدي الحاصل على رخصة التدريب الآسيوية PRO، بتدريب العديد من المنتخبات السنية، محققًا معها عددًا من الإنجازات؛ ما دفع مسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم للاستعانة به.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن منتصف الشهر الحالي عن توصله إلى اتفاق مع المحمدي للعمل مديرًا فنيًّا للمنتخب الوطني تحت 19 عامًا قبل أن يتم توقيع العقود بشكل رسمي اليوم.

الأخضر الشاب في كأس آسيا:

وحجز الأخضر الشاب مقعده في منافسات بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا والتي كان من المقرر إقامتها في أوزبكستان العام الحالي، قبل أن يقرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيلها إلى 2021.

ويقع المنتخب السعودي تحت 19 عامًا في المجموعة الثالثة بمنافسات بطولة كأس آسيا، والتي تضم بجانبه منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.

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