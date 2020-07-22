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الأخضر يرفع درجة استعداده في معسكر أبها
تحضيرًا للمشاركة ببطولة كأس آسيا

الأخضر يرفع درجة استعداده في معسكر أبها

2020/07/22
الساعة 11:24 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الأخضر يرفع درجة استعداده في معسكر أبها المنتخب السعودي
المواطن - مروة نبيل
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1 تدريبات الأخضر:
2 كأس آسيا:

واصل المنتخب السعودي تحت 19 عامًا تدريباته، مساء اليوم الأربعاء، ضمن معسكره الإعدادي في مدينة أبها، في إطار برنامجه الإعدادي لبطولة كأس آسيا 2020.

تدريبات الأخضر:

وأجرى الأخضر، مساء اليوم الأربعاء، مرانه على الملعب الرديف بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية طبّق خلالها المدير الفني الهولندي دامين هيرتوج تمارين تكتيكية متنوعة، بالإضافة إلى تمارين تخصصية لخطوط الفريق.

وكان المدرب الهولندي دامين هيرتوج قد ركز خلال الأيام الأخيرة على التمارين التكتيكية، لتحضير لاعبي المنتخب السعودي الشاب بشكل مميز، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كأس آسيا:

وتُقام بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في أوزبكستان منتصف شهر أكتوبر المقبل، ويطمح الأخضر في الاستعداد جيدًا والمنافسة على اللقب.

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة بمنافسات بطولة كأس آسيا 2020، والتي تضم بجانبه منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.




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