صالح المحمدي مدربًا للمنتخب السعودي تحت 19 عامًا

المواطن - محمد سمعه

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعيين المدرب الوطني صالح المحمدي مديرًا فنيًّا للمنتخب السعودي تحت 19 عامًا، وإنهاء التعامل مع المدرب الهولندي دامين هيرتوج المدير الفني لبرنامج الابتعاث لتطوير مواهب كرة القدم، والذي كان يُشرف على المنتخب السعودي تحت 19 عامًا.

وسيقوم المحمدي بالإشراف الفني على المنتخب السعودي تحت 19 عامًا، مع وضع برامج تحضيرية له استعدادًا لخوض منافسات كأس أمم آسيا تحت 19 عامًا في دولة أوزبكستان.

إنجازات صالح المحمدي التدريبية:

وسبق لـ المحمدي تحقيق العديد من الإنجازات التدريبية مع منتخبات الفئات السنية بالكرة السعودية مثل قيادة الأخضر الأولمبي للوصول إلى نهائيات كأس آسيا في الصين عام 2018، كما عمل كمساعد لمدرب منتخب الشباب تحت 20 عامًا الذي لعب في كأس العالم للشباب تحت 20 سنة في كوريا الجنوبية عام 2017.

رسالة شكر من المسحل لـ وزير الرياضة:

وفي سياق آخر، حرص ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم على توجيه التقدير والشكر للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة على دعمه المستمر للمنتخبات الوطنية مع تذليل كافة الصعوبات؛ وذلك حرصًا على تحقيق كافة طموحات وآمال كرة القدم السعودية.

وكان صالح المحمدي سبق له تدريب الفريق الكروي الأول بـ الأهلي موسم 2018/ 2019 بصورة مؤقتة.

ذات صلة :





المزيد

شارك الخبر