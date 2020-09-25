صبغة غارنييه بدون امونيا

الكثير من السيدات حول العالم تسأل عن صبغة غارنييه بدون امونيا وذلك لأنها تحب شعرها وتهتم به للغاية فالشعر عبارة عن تاج المرأة التي يعبر عن جمالها وأنوثتها ورقتها.

صبغة غارنييه بدون امونيا

تعتبر مادة الأمونيا من المواد الضارة بالشعر فهي تؤثر على الشعر بطريقة سلبية للغاية وهذا ما يجعل العديد من النساء حول العالم تبحث عن صبغة غارنييه بدون امونيا وموقع المواطن سوف يستعرض الكثير من الأشياء عن هذا الموضوع.

تعمل الأمونيا على حدوث خلل في حموضة الشعر وهذا يصيب الشعر بالتقصف والسقوط والكثير من المشاكل الأخرى.

تعتبر هذه الصبغة من غارنييه تعمل كصبغة طبيعية بدون أي أمونيا التي تعمل على إتلاف الشعر.

حيث أن هذه الصبغة تقوم بتلوين الشعر مع اقل ضرر ممكن أن يلحق بالشعر.

تعتبر مادة الأمونيا من المواد التي يتم إضافتها لصبغات الشعر وذلك للعمل على تثبيت لون الصبغة وجعله أجمل، ولكنها في نفس الوقت ضارة للغاية بفروة الشعر.

يوجد نوعين من صبغة الأمونيا للشعر، فالنوع الأول هو OILA والنوع الثاني Garnier Nutrisse.

أهم مميزات استعمال أويلا من غارنييه للشعر

هناك العديد من الأشياء التي تميز استعمال أويلا عن غيره من الزيوت أو الصبغات الأخرى وسوف نتعرف على هذه المميزات منها.

حيث أنه يحتوي على بعض الزيوت الجيدة والمميزة والتي تعمل في التغلغل داخل الشعر لمنحه قوة وإطلاله.

يقوم لون أويلا على تغطية الشعر ذات اللون الرمادي بطريقة جيدة وبصورة صحية كبيرة وذلك لأنه لا يوجد به أي امونيا.

يعتبر هذا الزيت آمن بشكل كبير على الشعر فلا يمكن أن يسبب أي ضرر للشعر يعمل على أصابته بالتقصف أو غيره بل هو مفيد لصحة الشعر.

يقوم أويلا بمنح الشعر لمعة قوية وجديدة للغاية تجعله يبدو مميز على عكس الزيوت الأخرى المضرة بالشعر.

أهم ألوان صبغة غارنييهأويلا بدون امونيا

يوجد العديد من الألوان التي يمكن استخدامها من صبغة غارنييه بدون امونيا والتي تكون هذه الألوان مميزة لكثير من الأشخاص وخاصة السيدات التي تحب الألوان بشكل كبير.

حيث تصل ألوانأويلا إلى حوالي أربعة وثلاثون لون وذلك بأشكال ودرجات مختلفة للألوان مميزة.

توجد الكثير من الألوان التي يمكن للمرأة استخدامها على شعرها لتعطي لون مميز وجميل يجذب الانتباه ومن هذه الألوان هي اللون الأحمر والأسود والبني وغيرها من الألوان الأخرى.

انواع صبغة غارنييه بدون امونيا

هناك العديد من أنواع صبغة غارنييه بدون امونيا والتي يمكن استخدامها ووضعها على الشعر حتى يعطي للشعر جمال وحيوية ولمعان حتى تكون السيدة متألقة وفي أجمل مظهر ومن هذه الأنواع هي.

يعتبر أهم التغيرات التي تسعى كل امرأة إليها هو تغيير لون شعرها إلى اللون الذي تريده ويجعل منها سيدة أخرى مميزة.

يعد ظهور الشعر الأبيض عند السيدات من أكثر الأشياء التي قد تضايق وتزعج أي امرأة.

يعتبر الشيء الذي تخاف منه المرأة عند البحث عن أفضل نوع صبغة للشعر الأبيض هو الخوف من أن تسبب الصبغات الكثير من مشاكل الشعر.

تسبب صبغات الشعر التقليدية في حدوث تقصيف وسقوط للشعر وبعض التكسيرات التي تؤذي الشعر بشكل واضح.

عندما عرفت شركات التجميل أن هناك سيدات تخاف وتقلق من الصبغة الخاصة بالشعر قامت بعمل أنواع متعددة من الصبغة التي تحافظ على جمال الشعر.

قامت الشركات بأطلاق وتصنيع صبغات للشعر بدون أمونيا حيث أنه يقوم بتصيف الشعر، وذلك حتى يمكن مساعدة النساء في مشكلتهم.

وتعتبر شركة غارنييه من الشركات التي أطلقت أنواع متعددة من صبغات الشعر والتي تميز المرأة بأفضل الإطلالات ويبدو شعرها ذات لون طبيعي.

بعد أن قامت شركة غارنييه بعمل صبغات بدون أمونيا أصبح يسهل على أي امرأة استخدام الصبغات بدون القلق أو الخوف من الضرر الذي قد تلحقه بالشعر.

أنواع صبغة غارنيه الجديدة

قامت غارنييه بالتأسيس عام 1904 م وفي السنين القادمة قامت بعمل صبغة غارنييه بدون امونياكانت هذه الشركة تحصد الكثير من التطورات وذلك في مجال الاهتمام بالشعر.

وفي الوقت الحالي مازالت هذه الشركة تقدم الكثير في مجال العناية بالبشرة أو الشعر ومن ضمن الأشياء التي قدمتها هي صبغات غارنييه للشعر ويوجد لها أنواع عديدة.

يعتمد الكثير من الناس بتغيير لون شعرهم وذلك حسب المزاج الذي يكونوا فيه والخروج من حالات الاكتئاب.

صبغة غارنيه كل ناتشرلز Garnier Color Naturals

يعد هذا النوع من أنواع الصبغات وأفضلها وهو واحد من صبغة غارنييه بدون امونيا وقامت الشركة بتطوير هذا النوع وجعله أكثر رواج.

يتكون هذا النوع من كريم تلوين للشعر والذي يساهم في تغيير لونه بشكل جميل.

يقوم هذا النوع كذلك بتغطية اللون الأبيض الموجود في الشعر.

صبغة غارنيه كلران انستي Garnier Color Intensity

يعد هذا النوع مميز بسبب عدم وجود الامونيا به والتي تصيب الشعر بضرر كبير وواضح.

يقوم هذا النوع بتغليف الشعر بالكامل باللون المراد تحويل الشعر إليه ويمكن الاعتماد عليه بشكل كبير ويبقى ثابت في الشعر لمدة تصل إلى شهرين من وقت صبغ الشعر به.

تتميز كذلك هذه الصبغة بأنها يوجد بها تركيبه تحتوي على بعض الزيوت المميزة والتي تكون مغذية للشعر ومرطبة بشكل كبير مثل زيوت حبة الشيا وكذلك زيت الأفوكادو.

تسعى هذه الصبغة بشكل دائم إلى تقديم أفضل شيء لديها وبجميع الألوان والدرجات المميزة والمتنوعة التي تناسب كل الأذواق.

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