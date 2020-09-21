صبغة غارنييه بني شوكولاته

يهتم الكثير من الرجال والسيدات بلون شعرهم وتوفر صبغة غارنييه بني شوكولاته اللون المثالي لشعر جذاب ومثير ولامع ومحافظ على حيويته وجماله مما يعطي الشخص عمر شبابي طوال الوقت.

صبغة غارنييه بني شوكولاته

يوضح لنا موقع المواطن أن صبغة غارنييه بني شوكولاته واحدة من أشهر الماركات المميزة والمعتمدة من الصحة كأحد الصبغات الهامة والتي يمكن أن تستخدم لتضاف للشعر لتعطي له لون مميز وجذاب وتمنع تقصفه وتغذي جذور الشعر.

وتقدم شركة Garnier المتخصصة في مجال الصحة والجمال وإنتاج منتجات العناية بالبشرة والشعر والجسم مجموعة متنوعة من الصبغات بألوان مختلفة والتي يتم استخدامها للشعر مما يتوافق مع جميع الأذواق المختلفة وكذلك لون الشعر لكل شخص.

ما هي مميزات صبغة غارنييه لتلوين الشعر

تتميز صبغة غارنييه بني شوكولاته للشعر بعدد من المميزات الخاصة والتي منها ما يلي:

تجعل تلك الصبغة يبدوا بمظهر جميل وجذاب وأنيق ومتميز كما يتوفر منها درجات متفاوتة من البني.

هذه الصبغة عن غيرها يمكنها أن تدوم على الشعر لفترة طويلة قد تتعدى الثمان أسابيع وبدون أن يبهت لونها أو يزال.

هذه الصبغة بها مواد مغذية للشعر ولهذا فإنها تجعل الشعر به دائمًا حيوية ونشاط.

في حالة غسيل الشعر فإن تلك الصبغة لا تغسل مع المياه وتنتهي كغيرها من الصبغات الرديئة الصنع لكن تبقي محافظة على لون الشعر من فيتامينات وزيوت ومعادن.

تناسب تلك الصبغة الأشخاص العاشقين للشكل الكلاسيكي وكذلك للتسريحات المودرن.

المستخدمين لتلك الصبغات أضافت لبشرتهم المزيد من الجمال والنضارة.

يفضل الفتيات اللون الذهبي من صبغة غارنييه حيث يجعل الشعر يبدوا بمظهر جذاب وجميل ويعطي الفتاة المزيد من الإثارة والجمال.

هذه الصبغة متوفرة في الصيدليات وكذلك في محلات بيع أدوات التجميل وبأسعار مناسبة للجميع وبدرجات جودة متفاوتة.

ما هي أنواع صبغة غارنييه بني شوكولاته

صبغة غارنييه بني شوكولاته والتي تحمل الرقم 6.34 والتي تحتوي على زيت الزيتون وكذلك زيت الأفوكادو حيث أنها تكسب الشعر اللون البني المميز وكذلك تعمل على تغذية الشعر من الجذور حتى الأطراف وعند استخدامها للشعر فإنها تضيف لمعة للشعر وبريق مميز.

صبغه غارنييه ذات اللون البني الغامق والتي تحمل الرقم 3 وتتميز تلك الصبغة بأنها تضيف للشعر لون بني غامق وهذا يكون مناسب للحفلات الرسمية وكذلك للمناسبات الخاصة حيث يعطي للشعر المظهر الكلاسيكي الجميل والأنيق.

صبغة غارنييه ذات اللون البني الفاتح والتي تحمل الرقم 5.3 والذي يحمل مزيجًا من اللون البني وكذلك اللون الذهبي وهو مفضل لمن يحب تلك الدرجة من اللون.

الصبغة غارنييه ذات اللون البني فقط وهي تجعل الشعر يبدوا باللون البني الطبيعي لعشاق الطبيعي ويحمل هذا المنتج الرقم أربعة.

ما هي أسعار منتجات غارنييه للعناية بالشعر

تتنوع أسعار منتجات غارنييه في المملكة العربية السعودية والتي يمكن طلبها إلكترونيًا من خلال مواقع التسويق المختلفة وكذلك يمكن شرائها من المحال المخصصة لذلك والأسعار تأتي كالتالي:

سعر صبغة غارنييه ذات اللون البني فقط ذات الرقم 4 والتي يبلغ سعرها بالأسواق 16 ريال سعودي.

ويبلغ سعر صبغة غارنييه ذات اللون البني الفاتح في المملكة العربية السعودية 20 ريال سعودي.

سعر صبغة غارنييه والتي تحمل اللون البني الغامق في المملكة العربية السعودية حوالي 30 ريال سعودي.

وسعر صبغة غارنييه بني شوكولاته في المملكة العربية السعودية حوالي 25ريال سعودي.

أنواع صبغات ذات لون بني

بجانب صبغة غارنييه بني توجد أنواع أخرى من الصبغات ذات اللون البني والتي يمكن استخدامها وتعطي نفس الفاعلية والتي منها ما يلي:

صبغة كوليستون ذات اللون البني الشو كولاتي.

كذلك صبغة لوريال ذات اللون البني الشو كولاتي.

صبغة الكوليستون ذات اللون البني الفاتح.

صبغة لوريال ذات اللون البني الفاتح.

نصائح عند استخدام صبغة غارنييه

هناك بعض الاعتبارات التي يجب أخذها في الحسبان عند البدء في استخدام صبغة الشعر وهي ما يلي:

يجب العمل على تجهيز الأدوات الخاصة بتحضير الصبغة من إناء صغير وكذلك فرشاة ناعمة وقفاز خاص يلبس باليد حتى لا تتسخ وكريم للون.

يفضل قبل تلوين الشعر مزج صبغة الشعر مع الكريم جيدًا ومن ثم يتم تلوين الشعر بعد غسيلة بالشامبو المناسب بشكل جيد وتجفيفه من أثار الماء وبعدها يتم تقسيم الشعر لأجزاء أو لخصلات حتى يتم صبغها بشكل متساوي ومنظم وعدم نسيان أي جزء.

تستعمل الفرشاة في عملية التلوين للشعر على أن يكون التلوين بداية من الجذور وانتهاءً بأطراف الشعر ومن ثم يتم ترك الصبغة على الشعر لمدة لا تقل عن ساعة حتى يشربه الشعر بشكل كامل.

بعد تلك المدة يجب شطف وغسيل الشعر بالماء بشكل جيد وبعد ذلك يتم استخدام مادة مرطبة للشعر وهذا يحافظ على صحة وحيوية الشعر من الجفاف والتقصف.

وللمحافظة على فترة بقاء الصبغة لمدة طويلة يجب عد الإسراف في غسيل الشعر بالماء وكذلك يجب الحفاظ على رطوبة الشعر من خلال استخدام مواد مرطبة مخصصة للشعر.

طريقة استخدام صبغة غارنييه

الأدوات المستخدمة هي قفاز ووعاء بلاستيك وفرشاة.

طريقة التحضير هي كالتالي:

يتم فتح عبوة غارنييه ذات اللون المفضل لكل شخص.

ووضع الصبغة في الإناء البلاستيك وبعدها نقوم بوضع كريم الصبغة على الصبغة ونقلبها بشكل جيد حتى تمام الخلط بينهم.

وبعدها باستخدام الفرشاة نقوم بوضع الصبغة على الشعر بشكل منتظم.

ننتظر لفترة ونغسل الشعر بالماء الخفيف.

شارك الخبر