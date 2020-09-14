صبغة لوريال بدون امونيا اللامعة للشعر أسود عميق

صبغة لوريال بدون امونيا

من أكثر أنواع الصبغات انتشارًا في الأسواق العربية وغير العربية هي صبغة لوريال بدون امونيا، حيث تعتبر من آمن أنواع الصبغات على فروة الرأس ولا تضر بجسم الإنسان نهائيًا.

صبغة لوريال بدون امونيا

الصبغات التي تباع في هذه الفترة أصبحت كثيرة ومنتشرة ويمكن أن تكون تقليدًا لماركة شهيرة أيضًا، ولكن صبغات لوريال بارس من أجود أنواع الصبغات التي تحتوي على ألوان زاهية وطبيعية بالإضافة إلى أهم من كل هذا هو عدم احتوائها على الأمونيا التي تضر بشكل كبير جدًا وملحوظ الشعر وبصيلاته.

بالإضافة إلى تلف فروة الشعر وبعض المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الجسم من امتصاص هذه المادة وبعض المواد السامة التي توجد في الكثير من أنواع الصبغات الغير معروفة، ولكن صيغة لوريال باريس من أفضل منتجات ومستحضرات التجميل على العموم.

تديم هذه الصبغة لأكثر من 28 مرة من غسيل الشعر، بالإضافة إلى الألوان المميزة التي تقوم بإنتاجها فيمكن الحصول على الدرجة التي تريدينها في منزلك دون الذهاب إلى مراكز مستحضرات التجميل ودفع مبالغ مالية كثيرة، بالإضافة إلى أنها سريعة وسهلة الاستخدام لا تحتاج إلى خطوات أو مراحل كثيرة.

مميزات صبغة لوريال باريس

تمتلك هذه الصبغة بشكل عام بغض النظر عن أن هناك العديد من الأنواع التي تندرج تحت شركة رويال برس ولكن في العموم منتجات صبغات لوريال تمتلك مجموعة متميزة من الفوائد والمميزات التي تنفرد بها عن أي منتجات ومستحضرات أخرى، ويذكرها المواطن كالتالي:

لا تحتوي صبغة لوريال باريس على مادة الأكسجين التي يعمل على هلاك وتلف الشعر ويؤدي إلى تساقطه بكميات كبيرة.

يكون لون الصبغة على الشعر ذو شكل طبيعي جدًا بنسبة 100%.

لا تكون مجرد صبغة لتلوين الشعر فقط بل تعطي الشعر قوة وكثافة نظرًا لاحتوائها على عناصر طبيعية مواد علاجية فعالة.

بأسهل الخطوات وأقل التكاليف يمكنك التخلص من الشيب المبكر والحصول على رونق وشكل جذاب لشعرك.

صبغة لوريال بدون امونيا وبدون مواد تؤدي إلى تلف وضرر بصيلات وفروة الرأس.

طريقة استخدام صبغة لوريال بدون امونيا

حتى يتم الحصول على لون طبيعي واللون التي قمتي باختياره من مجموعة ألوان لوريال باريس المختلفة عليكِ أن تقومي بإتباع مجموعة بسيطة من الخطوات والتي لا تأخذ منك وقت طويل ولكن في النهاية سوف نصل إلى لون طبيعي وجذاب، وهذه الخطوات هي:

أول خطوة نبدأ بها هي غسيل الشعر جيدًا من أي كريمات دهن أو زيوت.

يجب أن يتم غسل الشعر قبل وضع الصبغة بحوالي 24 إلى 48 ساعة حتى يجف جيدًا.

قومي بوضع ورق جرائد على الطاولة ومن حولك حتى لا تترك الصبغة آثر على الأرض.

قومي بوضع منشفة على كتفيك لتجنب وقوع الصبغة عليكِ أيضًا.

ضعي القليل من الفازلين على أطراف وجهك حتى لا تترك زيادات الصبغة لونًا على وجهك.

قومي بتمشيط شعرك جيدًا والتأكد من عدم وجود أي تشابكات في بصيلات الشعر.

قومي بتجزئة الشعر إلى خصل صغيرة.

ضعي الصبغة على كل جزء من شعرك بشكل جيد بحيث يكون جميعه ممتلئة بالصبغة.

الحرص على ارتداء قفازات في اليد حتى لا تترك الصبغة بقع في اليد.

بعد وضع الصبغة على الشعر بالكامل ضعي بونيه أو كيس بلاستيك واتركيه على حسب المدة المدونة على علبة الصبغة.

بعد ذلك يتم غسل الشعر جيدًا حتى تصبح لون المياه نظيفة جدًا.

اتركي الشعر ساعة تقريبًا ثم اغسليه بالشامبو مرة أخرى.

جففي الشعر ومشطيه بالشكل المعتاد.

محتويات علبة صبغة لوريال باريس

سوف تجدي في علبة صبغة لوريال بدون امونيا مجموعة من المحتويات التي تستخدم وسوف تحتاجينها بشكل أساسي أثناء وضع الصبغة، فلا يجب أن تذهبي من المتجر إلا في حالة التأكد من أن جميع هذه المحتويات متوفرة في علبة الصبغة الخاصة بكي.

حيث قامت شركة لوريال باريس العالمية بتوفير جميع المعدات والاحتياجات حتى لا تتكلفي بشراء مواد أخرى، وهذه المحتويات هي:

عبوة معجون الصبغة باللون التي قمتي بتحديده.

عبوة صغيرة من كريم يعمل على إظهار لون الصبغة، يتم وضعه على محتوى الصبغة بالكامل.

قفازات لارتدائها حتى لا تترك الصبغة آثر في اليد.

كيس بلسم للعناية بالشعر يتم وضعه بعد غسيل الشعر من الصبغة وإزالة الزوائد بالكامل.

نشرة ورقية صغيرة تحتوي على تعليمات للاستخدام ووصف للمنتج.

صبغة لوريال بدون امونيا اللامعة للشعر أسود عميق

يعتبر هذا النوع واللون من صبغة لوريال بارس العالمية هو الأكثر انتشارًا، فبالرغم من انتشار الألوان الغريبة والصبغات الشقراء والحمراء بدرجاتها وألوانها إلا أن هناك مازال سحر خاص للون الأسود، وبالتالي يعتبر هو الأكثر بحثًا عنه وطلب الحصول على معلومات عنه.

يتم توفير هذا المنتج في الصيدليات ومراكز بيع مستحضرات التجميل بسعر يتراوح من 100 جنيه 130 جنيه مصري، وفي المملكة العربية السعودية يمكن أن نجدها بحوالي من 40 إلى 45.49 ريال سعودي فقط، بحجم 220 جم فقد يختلف السعر من منطقة لأخرى أو في المناسبات أيضًا.

ألوان صبغة لوريال باريس

تمتلك لوريال العديد من الدرجات والألوان التي يمكنك اختيار منها ما تريد، ومنها:

درجات اللون الأسود

أسود غامق جدًا.

أسود عميق.

أسود عرق سوس.

أسود أزرق.

أسود أحمر.

درجات اللون البني

بني.

بني فاتح.

بني فاتح رمادي.

بني متوسط.

كستنائي غامق.

كستنائي غامق جدًا.

شوكولاتة غامق.

شوكولاتة.

موكا.

كاكاو.

كاراميل.

درجات اللون الأحمر

أحمر كرز.

أحمر توت.

أحمر عميق.

ماهوجني.

درجات اللون الأشقر

أشقر.

أشقر فاتح.

أشقر فاتح ذهبي.

أشقر داكن.

عسلي فاتح.

عسلي غامق.

لاتيه مثلج.

أشقر رمادي فاتح.







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