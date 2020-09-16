صورة متداولة .. بانيغا في طريقه لـ السعودية

المواطن - محمد سمعه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للاعب الأرجنتيني إيفر بانيغا، لاعب الشباب الجديد، وهو في الطائرة متجهًا إلى المملكة، وذلك للانضمام إلى تدريبات الليث خلال الفترة المقبلة.

وكان اللاعب الأرجنتيني انتهى عقده رسميًّا مع فريق إشبيلية الإسباني، بنهاية موسم 2019/ 2020 كما نجح في التتويج بلقب الدوري الأوروبي على حساب إنتر ميلان الإيطالي في أغسطس الماضي، وذلك قبل الانضمام لفريق الشباب.

رسالة بانيغا لجماهير الشباب:

وبعد التتويج بـ اليورباليج وجّه اللاعب الأرجنتيني رسالة لـ جماهير الشباب قائلًا: “رأسي مرفوعة بعد التتويج بالدوري الأوروبي سأرحل عن نادي حياتي وهو إشبيلية”.

طارق النوفل يُشيد بصفقة النجم الأرجنتيني:

وكان الإعلامي طارق النوفل الناقد الحصري لـ برنامج “الدوري مع وليد” أشاد عبر حسابه في “تويتر” بصفقة بانيغا مع نادي الشباب، مضيفًا أن القيمة الفنية للاعب الأرجنتيني أعلى بكثير من كل المحترفين الأجانب الموجودين بالدوري السعودي، ومن ضمنهم نجوم الهلال والنصر.

وفي نهاية التغريدة، كتب طارق النوفل: “هل اللاعب الأرجنتيني لوحده، سيكون هو الحل الأمثل لكل مشاكل الشباب الفنية؟”.

وفي وقت سابق، حرص نادي الشباب، على الاحتفال بتتويج اللاعب الأرجنتيني بلقب الدوري الأوروبي، وذلك على حساب نادي إنتر ميلان الإيطالي.

وكتب نادي الشباب عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “بانيغا يواصل العزف، ويُطرب كل محبي الكرة، ألف مبروك للموسيقار المُتوج باللقب الأوروبي”.

ذات صلة :





المزيد

شارك الخبر