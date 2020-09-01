ضبط شخصين أتلفا 9 أجهزة للرصد الآلي على طريق الخرمة – تربة

المواطن - واس

أعلنت شرطة منقطة مكة المكرمة إيقاف شخصين قاما بإتلاف 9 أجهزة لـ الرصد الآلي على طريق الخرمة – تربة.

وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هوية شخصين قاما بإتلاف ( 9 ) أجهزة للرصد الآلي على طريق الخرمة – تربة،( وهما مواطنَين في العقد الثاني والثالث من العمر )، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

وقبل أيام، أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة إيقاف ثلاثة أشخاص قاموا بإتلاف جهاز رصد سرعة آلي على طريق تربة – الخرمة.

وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هوية ثلاثة أشخاص قاموا بإتلاف جهاز رصد سرعة آلي على طريق تربة – الخرمة، وهم 3 مواطنين في العقد الثالث من العمر، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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