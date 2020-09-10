ضبط قائدي مركبتين نشرا مقاطع أثناء ارتكابهما مخالفات مرورية بالطائف

المواطن - الطائف

أعلن مرور محافظة الطائف ضبط قائدي المركبتين “الكابرس، والهوندا” بعد نشرهما مقاطع سناب شات أثناء ارتكابهما مخالفات مرورية “السرعة، وعدم وجود لوحات”.

وقال المرور، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه تم إحالتهما للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.

وفي وقت سابق حذر المرور من بعض الممارسات السلبية أثناء القيادة ومنها:

– التنقل من مسار لآخر.

– عدم ترك مسافة آمنة.

– إساءة استخدام منبه المركبة.

– التجاوز من أكتاف الطريق.

طرق للاستعلام عن المخالفات المرورية

واهتمت وزارة الداخلية بتسهيل الكثير من المعاملات الإدارية على الموظفين وعلى المواطنين والوافدين والمقيمين بالمملكة وتطبيقًا لذلك قد أصدرت موقع خاص بإجراء العديد من التعاملات الإدارية بشكل إلكتروني من خلال صفحات الإنترنت تطبيقًا للنظم التكنولوجية الحديثة ومحاولة إدخالها في الكثير من التعاملات الإدارية اليومية مما يوفر الكثير من الوقت على الأشخاص.

خطوات الاستعلام عن المخالفات

الخطوة الأولى للاستعلام هي تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من خلال شبكة الإنترنت.

بعدها عليك النقر على الزر الخاص بالمخالفات المرورية.

ثم حدد المخالفة المراد الاستعلام عنها مثل مخالفة المرور أو انتهاء رخصة القيادة الخاصة وغيرها حسب المراد الاستعلام عنه.

بعدها قم بكتابة رقم الهوية الخاص بك في الخانة الفارغة التي توجد أمامك.

ثم قم بكتابة الرمز الخاص بك الذي يتواجد في صفحة الموقع وبعدها اضغط على زر البحث.

بعدها قم بإدخال البيانات التي سوف يطلبها منك الموقع وبعدها اضغط على زر تم.

سوف تنتقل بعدها من خلال صفحات الموقع إلى صفحة الاستعلامات وسوف تجد بها بيانات المخالفات المرورية التي تم تسجيلها على المركبة الخاصة بك.







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