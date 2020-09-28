ضبط قائد مركبة وضع رقم سنابه مكان اللوحة الخلفية

المواطن - جدة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الاثنين، القبض على قائد مركبة في جدة أزال اللوحة الخلفية لسيارته ووضع مكانها لوحة تحمل رمز السناب شات الخاص به.

كما أعلن المرور، عن القبض على قائدي مركبتين قاما بالقيادة بشكل متهور معرضين حياتهما وحياة مرتادي الطريق السريع في الخمرة باتجاه الجنوب بمحافظة جدة للخطر.

وجاءت عمليات ضبط المخالفين بعد تداول صور ومقاطع فيديو توثق مخالفتهم، حيث أكدت الإدارة أنه تمت إحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بنظام المرور عليهم.

شارك الخبر