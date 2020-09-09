ضبط ممارس صحي صدر عنه تصرف غير لائق مع ممرضة في جدة

المواطن - جدة

ضبطت الشؤون الصحية في محافظة جدة، اليوم الثلاثاء، ممارسًا صحيًّا في أحد المستشفيات الخاصة بالمحافظة بعد صدور تصرف غير لائق منه مع إحدى الممرضات.

وقالت صحة جدة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إنه إشارة إلى الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي حول قيام أحد الممارسين الصحيين بتصرف غير لائق مع إحدى الممرضات، فإن الصحة توضح استكمال إجراءات الضبط للممارس الصحي بأحد المستشفيات الخاصة بجدة؛ لمخالفته أخلاقيات المهنة والآداب العامة، وإحالته للجنة المختصة لإصدار العقوبة النظامية.







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