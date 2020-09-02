ضبط 3 وافدين سرقوا مولدات أبراج الاتصالات بقيمة 200 ألف ريال بحائل

المواطن - الرياض

تمكنت شرطة حائل من ضبط 3 أشخاص تورطوا في جرائم سرقة بطاريات ومولدات أبراج الاتصالات.

وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأن المتابعة الأمنية، أسفرت – بفضل من الله – عن القبض على ثلاثة مقيمين من الجنسية المصرية في العقد الرابع من العمر، تورطوا بسرقة (14) بطارية ومولد كهربائي تعود لأبراج عدد من شركات اتصالات بقيمة تقدر بـ ( 200 ) ألف ريال، وتم استعادة المسروقات، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.

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