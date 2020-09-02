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ضبط 3 وافدين سرقوا مولدات أبراج الاتصالات بقيمة 200 ألف ريال بحائل

ضبط 3 وافدين سرقوا مولدات أبراج الاتصالات بقيمة 200 ألف ريال بحائل

2020/09/02
الساعة 3:49 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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ضبط 3 وافدين سرقوا مولدات أبراج الاتصالات بقيمة 200 ألف ريال بحائل
المواطن - الرياض

تمكنت شرطة حائل من ضبط 3 أشخاص تورطوا في جرائم سرقة بطاريات ومولدات أبراج الاتصالات.

وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأن المتابعة الأمنية، أسفرت – بفضل من الله – عن القبض على ثلاثة مقيمين من الجنسية المصرية في العقد الرابع من العمر، تورطوا بسرقة (14) بطارية ومولد كهربائي تعود لأبراج عدد من شركات اتصالات بقيمة تقدر بـ ( 200 ) ألف ريال، وتم استعادة المسروقات، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.


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