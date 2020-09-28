ضمك يستعير عطية من الشباب

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي ضمك، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع محمد عطية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

ضمك يضم عطية

ونشر حساب نادي ضمك الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب أثناء توقيع عقد انضمامه إلى الفريق على سبيل الإعارة من نادي الشباب، بحضور الأمين العام للنادي، عبدالوهاب بن دخيل.

وتسعى إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أملًا في ظهوره بشكل جيد خلال منافسات الموسم المقبل، واحتلال مركز أفضل.

دوري محمد بن سلمان للمحترفين

وعانى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك من تذبذب المستوى وتراجع النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المنصرم، قبل أن ينتفض في الجولات الأخيرة، ليضمن البقاء وسط الكبار.

وأنهى الفريق منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز العاشر برصيد 35 نقطة، بالتساوي مع الاتحاد والتعاون أصحاب المركزين الـ11 و12، وذلك بعد فوزه في 9 مباريات وتعادله في 8 لقاءات، والخسارة 13 مرة.

شارك الخبر