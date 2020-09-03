ضمك يصل الدمام بحثًا عن البقاء

المواطن - مروة نبيل

وصلت، قبل قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك إلى الدمام، استعدادًا لمواجهة نظيره الاتفاق، مساء يوم غد الجمعة.

ضمك في الدمام

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لوصول الفريق الأول لكرة القدم إلى مطار الملك فهد الدولي في الدمام، وبدت علامات الارتياح والثقة على اللاعبين.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك ضيفًا على الاتفاق غدًا، ضمن منافسات الجولة الـ29 وقبل الأخيرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

دوري محمد بن سلمان

ويدخل فارس الجنوب مباراة الغد بحثًا عن تحقيق الفوز، أملًا في البقاء وسط الكبار بالموسم الرياضي المقبل، فيما يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لمواصلة انتصاراته وخطف الثلاث نقاط.

ويحتل فارس الجنوب المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة، بالتساوي مع الفيحاء صاحب المركز الـ13.







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