طريقة الحصول على بطاقة التقاعد

المواطن - الرياض

قالت المؤسسة العامة للتقاعد إنه يمكن الاستفادة من بطاقة المتقاعد من خلال تطبيق المؤسسة.

جاء ذلك ردًا من التقاعد على استفسار في هذا الشأن عبر موقع تويتر، حيث قالت المؤسسة: يمكنك الحصول على بطاقة المتقاعد من خلال تطبيق المؤسسة العامة للتقاعد بالدخول على متجر أبل أو جوجل بلاي والبحث باسم المؤسسة العامة للتقاعد وتحميل النسخة المحدثة من التطبيق والاستفادة من خدمات المؤسسة الإلكترونية.

وتابعت التقاعد: للاستفادة من خدمات بطاقة التقاعد، قم بتسجيل الدخول على التطبيق، واضغط على البيانات كمتقاعد، ثم عرض بطاقة متقاعد.

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