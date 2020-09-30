طريقة عمل الخبز في البيت

لا يستطيع أي شخص الاستغناء عن تناول الخبز وطريقة عمل الخبز في البيت بسيطة ويمكن لأي ربة منزل أن تقوم بإعداد العجينة اللازمة لعمل الخبز بأقل التكاليف وبدون الحاجة للشراء.

الخبز

من خلال موقع المواطن يمكن التعرف على طريقة عمل الخبز في البيت حيث يعد الخبز من أساس لتناول الطعام وبخاصة وجبة الفطور في الصباح ولا يمكن لأحد أن يهمل تناول الخبز نظرًا لقيمته الغذائية الكبيرة حيث يعد مصدر مهم للكربوهيدرات.

كما أن الخبز يضاف له الخمائر والملح ومكونات أخرى تجعل منه وجبة في حد ذاته كما يمد الجسم بالطاقة والمغذيات اللازمة لصحة وقوة الجسد.

وتتعدد طرق عمل الخبز وإعداده والإضافات التي توضع فيه من أجل الحصول على طعم جميل ومرغوب سواءً كانت تلك الإضافات حلوى أو جبن مالحة أو مواد أخرى تكسب الخبز طعمًا إضافيًا.

طريقة عمل الخبز في البيت بدون خميرة

المقادير

ملعقة من الملح الأبيض الناعم. نصف كيلو دقيق أبيض. لبن رائب بمقدار كوب. باكو من الباكينج بودر.

طريقة التحضير

في إناء كبير نقوم بإضافة الدقيق الأبيض والباكينج بودر ونقلب بشكل جيد ثم نقوم بإضافة كمية الملح ونضع اللبن الرائب ونقلب جيدًا حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة.

يجب ملاحظة أن نحصل في النهاية على عجينة غير لزجة وفي حال أضفنا لبن رائب بكمية كبيرة وأصبحت العجينة غير متماسكة يمكن تفادي ذلك برش القليل من الدقيق عليها وعجنها ببطء لنحصل في النهاية على العجينة المطلوبة.

نترك العجينة لمدة خمس دقائق وبعد ذلك نقوم بعمل أقراص منها على شكل كور ونضع عليه القليل الدقيق وبعد ذلك نقوم بوضع تلك الكورة من العجين على سطح خشبي مسطح ثم بعد ذلك نقوم بقرد تلك العجينة على شكل قرص.

ونقوم بعد ذلك بإحضار صينية مسطحة كبيرة ونضع بها ملعقة من الزبدة الغير مالحة ونقوم بوضع القرص المخبوز بها ونضعها في داخل الفرن على درجة حرارة 220 درجة مئوية وذلك لمدة نصف ساعة تقريًا.

وقبل انتهاء وقت وضع الخبز في الفرن بخمس دقائق نقوم بتهدئة الفرن على 200 درجة مئوية وبعد ذلك نخرج الخبز من الفرن بعدما يصل لونه للذهبي.

طريقة عمل الخبز في البيت بدون تقطيع

المقادير

كوب من الدقيق الأبيض. القليل من ملح الطعام الناعم الأبيض. ملعقتين من السمن البلدي أو الزبدة الغير مالحة. كوب من الماء.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار إناء ونضع فيه الدقيق ونضيف له كمية الملح ونقلب ثم نضيف السمن البلدي أو الزبدة وفي النهاية سنجد أنفسنا قد حصلنا على مخلوط خشن نوعًا ما.

نقوم بعد ذلك بوضع كمية الماء الموجودة علة ذلك المخلوط ولكن بشكل بسيط وليس مرة واحدة ولكن مع التقليب المستمر من أجل أن نحصل على عجينة متماسكة.

نقوم بإخراج العجينة من الوعاء ونلفها كالأسطوانة وبعد ذلك نضع عليها القليل من الدقيق ثم نقطعها بالسكين لأجزاء صغيرة متساوية.

نأتي على كل قسم على مكان مسطح ثم نقوم بتبطيطه على هيئة قرص دائري وذات سمك قليل لا يتعدى نصف سنتيميتر.

ونأتي على صينية مسطحة ونضع فيها القليل من الزبدة ونصع عليها أقراص الخبز وبعد ذلك نسخنها على درجة حرارة 200 درجة مئوية وذلك لعدة دقائق حتى يصير الخبز باللون الأصفر الذهبي.

طريقة عمل الخبز في البيت على هيئة الفينو

المقادير

نصف كيلو من الدقيق الأبيض. كيس من الخميرة الفورية. ملعقة محسن خبز. كوب من زيت الذرة. مقدار كوب كبير من الماء الفاتر. ربع كوب من السكر الأبيض الناعم.

طريقة التحضير

في إناء كبير نضع الدقيق ونضيف له الخميرة ونضع عليه كمية السكر ثم نضيف لهم كمية الماء ولكن بالتدريج مع التقليب المستمر من أجل الحصول على عجينة متماسكة سواءً بالعجن باليد أو من خلال العجن باستخدام العجانة الكهربائية.

ثم بعد ذلك نقوم بتغطية الإناء بكيس من البلاستيك ونضعه في مكان بالمطبخ لمدة نصف ساعة حتى يكتمل تخمير العجين ونخرجه ونزيل الكيس وبذلك نحصل على عجينة منتفخة حجمها قد زاد للضعف.

نقطع العجينة على شكل أقراص صغيرة ونضيف لها الدقيق على هيئة رش خفيف ونفرد كل قطعة على شكل أسطواني وبعد ذلك ندهنها بالقليل من زيت الذرة النباتي ثم نضيف له القليل من السمسم أو حبة البركة إذا أمكن ذلك للحصول على طعم ألذ.

ومن الممكن دهان الخبز قبل وضعه في الفرن في ببيضة ونرص الخبز في صينية وندخله الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وذلك لمدة ثلث ساعة تقريبًا بحيث يصبح لون الخبز ذهبي.

طريقة عمل الخبز في البيت بالجبن

المقادير

أربع أكواب من الدقيق الأبيض المنخول. علبة زبادي أبيض. نصف كيلو من الجبنة المقطعة. كيس من الباكينج بودر. نصف كوب من زيت الزيتون. كيس من الخميرة الفورية

طريقة التحضير

في طبق نقوم بوضع كمية زيت الزيتون مع علبة الزبادي ونخلطهم جيدًا ونضيف لهم قطع الجبنة.

في إناء عميق نقوم بوضع الدقيق ونضيف له الخميرة وكلًا من الباكينج بودر والمخلوط السابق تحضيره ونقلب جيدًا وفي النهاية نحصل على عجينة لينة ومتماسكة.

يجب ترك العجينة لربع ساعة تقريبًا على الأقل حتى تخمر ويزداد حجمها وبعد ذلك نقوم بتقطيعها لقطع متساوية ثم نفردها على شكل قرص مع رشها بالدقيق الجاف ونضع عليها حبة البركة وندخلها الفرن.

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