طريقة عمل القهوة التركي

القهوة من المشروبات الجميلة التي يعشقها الكثير من الأشخاص لما لها من طعم لذيذ وفوائد كبيرة ولكن يجهل الكثيرين طريقة عمل القهوة التركي بشكل جيد كما يوجد في المحلات والكافيهات.

طريقة عمل القهوة التركي

القهوة من أجمل المشروبات المنبهة التي تزيد من التركيز ولذلك سنوضح لكم في هذا المقال على موقع المواطن طريقة عمل القهوة التركي بطرق متنوعة وذلك كالتالي:

المكونات

ملعقتين من القهوة. سكر حسب رغبتك الشخصية. مقدار فنجان واحد من الماء النقي.

طريقة التحضير

أول شيء ضعي القهوة على السكر على الماء داخل كنكة لصنع القهوة ثم قلبي جيدًا.

ثم قومي بوضع الكنكة على النار وخففي النار قليلاً واتركيها حتى الغليان ثم ارفعيها من على النار قبل أن تفور ثم ضعيها مرة ثانية حتى تغلي مرة أخرى.

أفرغي الكنكة داخل فنجان لتقديمها.

طريقة تحضير القهوة بدون لبن

القهوة التركي من المشروبات اللذيذة التي تبعث النشاط لدى الكثير من الأشخاص ولذلك سنقدم طريقة عمل القهوة التركي بدون لبن وهي كالتالي:

المكونات

ملعقتين من القهوة. ملعقتين من السكر. كوب من المياه الفاترة القليل من جوزة الطيب المطحون. القليل من الحبهان المطحون. القليل من الملح.

طريقة التحضير

احضري كنكة صغيرة ثم ضعي بها الماء وضعيها على النار إلى أن يصبح الماء دافيء.

ارفعيها من على النار وضعي بها القهوة مع القليل من الحبهان ثم قلبيهم كثيرًا.

ثم ضيفي جوزة الطيب مع الملح على القهوة وارفعيها على النار مرة أخرى واتركيها إلى أن تقترب على الغليان ثم ارفعيها من على النار وضعيها داخل فنجان.

تقدم ساخنة.

طريقة تحضير القهوة باللبن

تعتبر طريقة عمل القهوة التركي باللبن من الاشياء السهلة التي يمكنك تحضيرها بسهولة في المنزل وهي كالتالي:

المكونات

ثلاث ملاعق من القهوة. ملعقة من اللبن البودر. 2 كوب من الماء. ملعقة من السكر. القليل من الحبهان المطحون.

طريقة التحضير

ضعي الماء في كنكة على النار واتركيها تغلي.

ارفعيها من على النار بعد الغليان وضعي بها القهوة ثم اللبن والسكر والحبهان وقلبيها جيدًا.

ضعيها على نار منخفضة مرة أخرى.

ثم ارفعيها من على النار بعد الغليان وضعيها في مج أو فنجان حسب رغبتك.

طريقة عمل القهوة التركي باحتراف

تحضير القهوة على الطريقة التركية مكوناته سهلة جدًا كما أنها لا تحتاج الكثير من الوقت في إعدادها ولكي تحضري فنجان من القهوة التركي الرائعة يمكنك اتباع الخطوات التالية:

المكونات

ملعقة من البن. ملعقة من السكر أو ضيفي السكر كما ترغبين.

طريقة التحضير

ضعي البن مع السكر مع كوب من الماء.

قلبي المكونات جيدا حتى تمتزج مع بعضها.

ضعيها على النار وقبل أن تصل إلى مرحلة الغليان ضعيها في فنجان وقدميها.

طريقة تحضير القهوة الفرنسية

بعد أن قدمنا طريقة عمل القهوة التركي سنوضح لكم مقادير وطريقة عمل القهوة الفرنسية الجميلة فهي ذات مذاق طيب ورائع ومكوناتها كالتالي:

المكونات

ملعقتان من القهوة الفرنسية. ملعقتان كبيرتان من الكاكاو. ثلاث أكواب من الماء. كوب واحد من اللبن السائل.

طريقة التحضير

ضعي الحليب على النار وسخنيه داخل وعاء صغير.

في وعاء آخر ضعي الماء على النار ثم ضعي معها القهوة والكاكاو.

ثم قلبي مكونات القهوة واتركيها على النار بعد تهدئتها.

ضعي مزيج القهوة داخل كوب ثم ضعي معها الحليب الساخن على وجه القهوة.

قدمي القهوة ساخنة.

طريقة تحضير القهوة مثل الكافيهات

قد تختلف طرق عمل القهوة من مكان لآخر والقهوة داخل الكافيهات يكون لها نكهة مميزة ورائعة سنوضحها لكم من خلال التالي:

المكونات

ملعقتين من السكر. ملعقة من القهوة سهلة التحضير. نصف كوب من الماء الدافئ. زجاجة فارغة. كوب من اللبن.

طريقة التحضير

ضعي اللبن على النار حتى تمام الغليان.

احضري زجاجة فارغة وضعي بها السكر مع القهوة ثم ضيفي معها الماء الدافئ.

قومي برج الزجاجة جيدًا لحوالي خمس دقائق إلى أن تحصلي على رغوة.

ضعي الرغوة داخل كوب ثم ضعي معها كوب من اللبن المغلي.

تحضير القهوة الأمريكية

القهوة على الطريقة الأمريكية لها مكونات بسيطة ولكنها مميزة من ناحية الطعم وذات مذاق رائع والكثير من الأشخاص أيضًا يريدون التعرف على مقادير القهوة الأمريكية وهي كالتالي:

المكونات

ملعقتين من القهوة التركية. ملعقتين من السكر. 2 كوب من الماء. مبيض للقهوة كما تحبين.

طريقة التحضير

احضري ماكينة القهوة ثم ضعي بها الماء مع القهوة.

ضعي السكر مع المبيض في كوب.

بعد أن تحضر القهوة صبيها داخل الكوب.

ثم قلبيها وقدميها مباشرة وهي ساخنة.

طريقة عمل القهوة العربية

القهوة العربية من المشروبات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص في الوطن العربي فهي من المشروبات المميزة التي تزيد من طاقة الإنسان مما يعطيه النشاط اللازم للقيام بالكثير من الأنشطة اليومية ولذلك سنوضح مكوناتها من خلال الآتي:

المكونات

ثلاث أكواب من الماء. ثلاث ملاعق من الهيل المطحون. ملعقتان من البن. القليل من الزعفران.

طريقة التحضير

احضري ركوة وضعيها على النار ثم ضعي بها الماء واتركيه حتى يغلي.

ضعي البن على الماء ثم قلبيه جيدًا.

ثم ضعي القهوة على النار واتركيها تغلي على نار منخفضة.

ضيفي باقي المكونات وقلبيها جيدًا ثم اتركيها على النار لتغلي.

ضعي القهوة في فنجان ثم قدميها ساخنة.

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