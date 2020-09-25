طعن 3 أشخاص في هجوم قرب صحيفة شارلي إيبدو المسيئة

المواطن - متابعة

قالت مصادر بالشرطة الفرنسية إن 3 أشخاص أصيبوا طعنًا في هجوم قرب مقر صحيفة شارلي إيبدو السابق.

والمعروف أن صحيفة شارلي إيبدو كانت قد نشرت عددًا من الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم قبل عدة سنوات وتسببت في حالة من الغضب بين شعوب الدول الإسلامية.

يأتي هذا فيما تستمر محاكمة المشتبه بتنفيذهم الهجوم على الصحيفة الذي أسفر عن مقتل 12 شخصًا في 7 يناير 2015.

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