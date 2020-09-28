النصر يواجه الأهلي في مباراة سعودية بنكهة آسيوية بدور الـ8

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، قرعة دوري أبطال آسيا 2020 لمنافسات دور الـ8 “منطقة الغرب”، وأسفرت عن مواجهة سعودية بين النصر والأهلي.

قرعة دوري أبطال آسيا

وأسفرت قرعة دوري أبطال آسيا “منطقة الغرب”، عن مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لنظيره الأهلي، فيما سيلعب بيرسبوليس الإيراني مع نظيره باختاكور الأوزبكي في دور الـ8.

وكان النادي الأهلي أول المتأهلين إلى منافسات دور الـ8، بعد تغلبه على شباب أهلي دبي الإماراتي بركلات الترجيح، فيما خطف العالمي آخر البطاقات المؤهلة إلى هذه المرحلة بعد فوزه على التعاون بهدف دون رد.

وستُقام مباريات دور الـ8 من بطولة دوري أبطال آسيا 2020، يوم الأربعاء المقبل، وستُلعب مباراة الدور نصف النهائي في الثالث من شهر أكتوبر المقبل بين الفريقين الفائزين من ربع النهائي، على أن تُقام المباراة النهائية، يوم 19 ديسمبر.

النصر والأهلي

ويدخل النصر والأهلي المباراة السعودية الآسيوية بهدف تحقيق الفوز ومواصلة المشوار، حيث يطمح كل منهما لخطف بطاقة التأهل والمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا هذا الموسم، في ظل المستوى الجيد الذي ظهروا عليه في البطولة.

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