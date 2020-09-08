عارف منتقدًا النصر : أين الاحترافية في التفاوض؟!

المواطن - مروة نبيل

أبدى النقاد الرياضي جمال عارف استياءه من إدارة نادي النصر؛ بسبب التفاوض مع ثنائي فريق الاتحاد، فهد المولد وفواز القرني، مشيدًا في الوقت ذاته بتصرف إدارة العميد بعدم الرد وإصدار أي بيان رسمي.

انتقادات لإدارة النصر:

وقال جمال عارف: “إذا النصر يقول إن المفاوضات كانت مع الإدارة كيف وصل الخبر لـ اللاعبين؟.. الوقت غير مناسب لوضع الاتحاد.. وصمت الاتحاد جيد للتركيز على المباراة القادمة.. إدارة الاتحاد رفضت رغم الظروف المالية”.

وتابع تصريحاته قائلًا: “هل نادي النصر أرسل خطاب رسمي لنادي الاتحاد؟.. أين الاحترافية أن يكون التواصل بالتليفون وفي الملعب بعد المباراة.. الاتحاد لم يصدر أي بيان رسمي لماذا النصر يرد ببيان رسمي”.

وعلق الناقد عبدالله المسند قائلًا: “المفاوضات تكون مع رئيس النادي في حال عقد اللاعب لم ينتهِ.. وأنا أعرف أن العالمي دائمًا يتجه للأبواب الرسمية.. ومن حق الاتحاد المطالبة بحقوقه.. ويجب على أنمار أن يرد على النصر بعد المباراة”.

وفي السياق ذاته، قال الناقد خالد القحطاني لبرنامج “الدوري مع وليد”: “أي لاعب محلي يحتاجه الاتحاد لشح اللاعبين.. الظاهر لنا من البيانات أنه لا يوجد شيء قانوني.. النصر يحتاج بالذات فهد المولد لفقدانه مفاتيح صناعة الفرص”.

العالمي يفاوض ثنائي الاتحاد:

وأكدت تقارير صحافية بالأمس أن العالمي قدم عروضًا شفهية لتحديد المبالغ المالية المطلوبة من أجل الحصول على خدمات فهد المولد وفواز القرني، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأشار الإعلامي وليد الفراج إلى أن إدارة نادي الاتحاد تقدمت بشكوى رسمية ضد عبدالرحمن الحلافي لتفاوضه مع اللاعبين مباشرة بشكل غير قانوني، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأصدر العالمي بيانًا رسميًّا للرد على الانتقادات التي تم توجيهها إلى المشرف العام على كرة القدم، عبدالرحمن الحلافي، مؤكدًا أن التفاوض تم بين رئيسي الناديين عبر اتصال هاتفي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).







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