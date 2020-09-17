عبدالفتاح عسيري: هدفنا الـ3 نقاط ضد سيباهان

المواطن - مروة نبيل

شدد عبدالفتاح عسيري على أهمية مباراة فريقه النصر ضد سيباهان الإيراني، واعدًا الجماهير ببذل أقصى جهد في الملعب وتحقيق طموحاتهم خلال الفترة المقبلة.

عبدالفتاح عسيري يؤكد الاستعداد جيدًا للمباراة

وقال عبدالفتاح عسيري خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة النصر ضد سيباهان الإيراني الذي عُقد، اليوم الخميس: “المدرب قدم لنا كل شيء من تكتيك وتجهيز والحمد لله المباراة الأولى نجحنا في تحقيق الثلاث نقاط”.

وتابع: “سندخل مباراة الغد بتركيز عالٍ من أجل الفوز وتحقيق النقاط الثلاث كما قال مدربنا يجب أن نأخذ الأمور خطوة بخطوة ولا ينقصنا شيء، ويجب أن نكون بثقة عالية في الملعب وأن نعمل كما يخطط المدرب”.

واختتم عبدالفتاح عسيري تصريحاته قائلًا: “نعد جماهيرنا بأن نبذل كل شيء لدينا في الملعب، ونعلم أن جماهيرنا طموحاتهم كبيرة كما نحن كذلك وبإذن الله سنبذل قصارى جهدنا من أجل إسعادهم”.

النصر ضد سيباهان

ويلعب النصر ضد سيباهان الإيراني، مساء يوم غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، علمًا بأنه فاز في المباراة الماضية بثنائية نظيفة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 7 نقاط ليتصدر مجموعته بمنافسات دوري أبطال آسيا 2020، فيما ظل الفريق الإيراني في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

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