عبدالله بن زايد يترأس وفدًا إلى واشنطن للمشاركة في توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الخارجية في الإمارات، أن الشيخ عبدالله بن زايد سيترأس الأسبوع المقبل وفدًا إلى واشنطن للمشاركة في مراسم توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل.

من جانبه، قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على حسابه الرسمي بموقع تويتر: “أتشرف بالسفر الأسبوع المقبل إلى واشنطن للمشاركة في المراسم التاريخية التي ستقام في البيت الأبيض لإقامة اتفاقية سلام بين إسرائيل والإمارات”.

وأعلن مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل والإمارات ستوقعان في واشنطن في الأسبوع المقبل اتفاق تطبيع العلاقات بينهما الذي كان قد تم الإعلان عنه منتصف الشهر الماضي.







شارك الخبر