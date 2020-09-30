عضو شورى لـ”المواطن”: الوعي المجتمعي والمسؤولية كفيلان بمحاصرة كورونا

المواطن - محمد داوود - جدة

دعا عضو مجلس الشورى في اللجنة الصحية الدكتور عبدالإله ساعاتي، أفراد المجتمع بأن يكونوا في مستوى المسؤولية ويدركوا أن وباء ” كورونا” ما زال خطيرًا وأنه لا زال موجودًا.

التزام الفرد بالاحترازات:

ولفت في تصريحات إلى “المواطن“، إلى أن التزام الفرد بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية واجب عليه لحماية نفسه وحماية المحيطين به في بيت الأسرة وبيئة العمل وفي المجتمع ككل.

أهمية الوعي المجتمعي:

وأشار إلى أن الوعي المجتمعي هو حجر الأساس في مواجهة كورونا واحتواء انتشاره؛ لأنه مهما كانت الجهود الوقائية والخطوات الاحترازية، فإنها تظل بلا جدوى دون الالتزام الكامل بها من قبل أفراد المجتمع، فالمجتمعات التي استهانت بتنفيذ التعليمات والإرشادات ما تزال تعاني حتى الآن، فأؤكد على أهمية وعي المجتمع والتزامه الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، فمسؤولية الفرد أصبحت في هذه المرحلة أهم من المراحل السابقة باعتبار أن الفيروس ما زال موجودًا ولم يختفِ أو يضعف، وبالتالي فإن وجود أي خلل أو ثغرات يعيد الجهود إلى الخلف، لذا لابد أن يدرك كل فرد في المجتمع دوره في تطويق فيروس كورونا.

جهود كبيرة تبذل:

وأكد الدكتور ساعاتي أن الدولة- أعزها الله- بذلت الكثير، ووزارة الصحة تبذل جهودًا كبيرة إذ وضعت إجراءات وحددت الدور المطلوب من المواطن والمقيم، وبالتالي يجب على المواطن والمقيم القيام بواجبهم ليتكامل دورهم مع دور الدولة لما فيه صالح المواطن والمقيم.

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