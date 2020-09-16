عضو نصراوي سابق مُهاجمًا فيتوريا: مدرب مُفلس !

المواطن - محمد سمعه

وجّه سعد آل مغني، عضو شرف نادي النصر السابق، رسالة هجومية ضد المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ النصر، وذلك بعد ضياع لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من يديه بموسم 2019/ 2020.

وكتب آل مغني عبر حسابه في “تويتر” اليوم الأربعاء: “مدرب النصر ضيع كأس الملك الموسم الماضي وكاد أن يُضيع الدوري، أخرجك من آسيا أمام السد، ولم يُحافظ على الدوري، وأضاع نقاط أمام فرق هبطت وفرق صارعت على الهبوط، مدرب لا يُدرب الفريق إلا 45 دقيقة، مدرب له اسمه في التدريب لكنه أفلس”.

فيتوريا يُدرب النصر منذ 2019:

وكان المدرب البرتغالي تولى مسؤولية تدريب الفريق الكروي الأول بـ النصر في عام 2019 قادمًا من نادي بنفيكا البرتغالي.

فيتوريا حقق بطولتين مع النصر:

ونجح المدرب البرتغالي في قيادة النصر للفوز بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018/ 2019 وبفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال الوصيف آنذاك، كما تُوج مع العالمي بلقب كأس السوبر السعودي في يناير 2020 على حساب نادي التعاون، في المباراة التي أُقيمت في ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة.

ويستعد النصر لمواجهة فريق سباهان أصفهان الإيراني بعد غد الجمعة بالجولة الرابعة من دور المجموعات لـ دوري أبطال آسيا.

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