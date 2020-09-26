علاج الحساسية الجلدية مجرب ومضمون

حساسية الجلد من أكثر المشاكل والأمراض التي يوجد لها علاجات كثيرة ومتنوعة لذلك يبحث الناس كثيرًا ودائمًا على الإنترنت عن أفضل علاج الحساسية الجلدية مجرب ومضمون للكبار والصغار.

حساسية الجلد

تعتبر الحساسية هي عبارة عن أن الجسم يكون حساس تجاه مكونات أو أشياء معينة، تشمل هذه الأشياء أنواع من الأطعمة والمأكولات والمشروبات أو الحيوانات الأليفة والملابس وحبوب اللقاح والحشرات والمعادن وغيرها من مسببات الحساسية التي توجد حولنا في الطبيعة.

يتفاعل هذه المكونات مع الجسم مسببًا الحساسية التي تظهر على أكثر منش كل وصورة مثل الصدفية أو الأكزيما أو الأرتيكاريا وغيره من أمراض الحساسية الجلدية، وبالتالي فإن هناك العديد من الأنواع الخاصة بعلاج هذه المشكلات من مضادات هيستامين ومسكنات وأنواع عديدة على حسب نوع الحساسية وسببها.

في هذه الحالة يتم عمل مجموعة من الخيارات واختيار الحساسية المجرب على الجلد حتى يتم التعرف على نوع الحساسية والمسببات التي تؤدي إلى تهيج الجلد وظهور الحساسية، ومن ثم يتم تناول الدواء المحدد من قبل الطبيب أو في بعض الأحيان يتم تصنيع لقاح خاص بالحساسية ويتم تناوله من قبل المريض كل فترة.

أسباب حساسية الجلد

هناك العديد من الأسباب كما قلنا في الفقرة السابقة بشكل عام والتي تؤدي إلى ظهور الحساسية على الجلد بأنواعها المختلفة، ومن خلال تحديد سبب الحساسية يتم تحديد العلاج الصحيح والأمثل لهذا النوع، ومن هذه الأسباب نذكر:

لدغات النحل وبعض أنواع الحشرات.

حساسية جلدية بسبب مجموعة من الأدوية مثل الأسبرين ومكونات الدم والبنسلين.

حساسية تجاه أنواع من الطعام مثل حساسية من السمك أو الشوكولاتة أو البقوليات أو الألبان وغيره.

عوامل نفسية مثل الضغط والارتباك والاهتزاز والخوف والتوتر.

يمكن أن تكون الحساسية نتيجة عدوى من شخص آخر.

أسباب وراثية ترجع إلى نقص إنزيم c1 estrase inhibitor.

بعض المشاكل والاضطرابات المناعية قد تؤدي إلى ظهور أنواع من حساسية الجلد.

حساسية تجاه بعض المعادن مثل الفضة أو الذهب والنيكل والنحاس.

التعامل مع حساسية الجلد

في حالة الإصابة بأي نوع من الحساسية فإن هناك خطوات لابد من اتباعها وطرق للتعامل مع هذه الحالات حتى لا تؤثر على التنفس، فقبل معرفة علاج الحساسية الجلدية مجرب ومضمون وأفضل الأنواع لابد ان نعرف طريقة التعامل مع الموقف في الوقت نفسه، من خلال:

تناول بعض أدوية الهيستامين والتي تباع في الصيدليات بشكل متاح.

أخذ حمام دافئ بدون استخدام أي صابون أو شامبو على الجلد.

دهن كريم مرطب ومعالج للحساسية على المناطق المصابة بالحساسية.

الابتعاد عن تناول أي مأكولات قد تشك أنها تسبب الحساسية مثل السمك والأحماض والألبان.

طرق الوقاية من حساسية الجلد

حتى يتم تجنب التعرض إلى حساسية الجلد بأنواعها وأعراضها الخطيرة لابد من أن تتبع مجموعة من النصائح والتي تساعد في تقليل فرص الإصابة بالحساسية، ومن هذه الطرق يذكر موقع المواطن:

عدم الإكثار من تناول الأشياء التي تسبب حساسية في الأحيان العادية مثل الأحماض منها الفراولة والمانجو والكيوي والليمون.

عدم الإفراط في استخدام الروائح والمعطرات.

قبل تناول أي دواء لابد من التأكد من عدم وجود أي حساسية في الجسم تجاه أي مكون من مكونات الدواء.

استخدام المستحضرات التجميلية الخاصة بالبشرة الحساسة أو المنتجات الموثوق بها والتي تم اختيارها من قبل الأطباء ووزارة الصحة.

عند بدء وجود أي أعراض خفيفة مثل الحكة أو الاحمرار لابد من التوجه فورًا للطبيب لدحض الموضوع من بدايته.

علاج الحساسية الجلدية مجرب ومضمون

هناك مجموعة متنوعة من العلاجات التي يتم تحديدها من قبل الطبيب على حسب نوع الحساسية وعلى حسب الأعراض التي تحدث للجسم، ومن هذه العلاجات:

مضادات الهيستامين

وهي عبارة عن أدوية تحتوي على مضادات للهيستامين تعمل على وقف إفراز هذه المادة في الجسم، وهذه المادة هي المسؤولة عن التفاعل في الجسم مع مسببات الحساسية والتي تؤدي إلى ظهور الطفح الجلدي والحساسية وأعراض الحساسية الأخرى، وتكون في أكثر من شكل من أقراص أو شراب وبخاخات الأنف وحقن.

الكورتيكوستيرويدات

تعمل هذه الأدوية على تخفيف الأعراض التي تحدث نتيجة الحساسية، وتثبيط الالتهاب المرتبط بنوع الحساسية نفسه، ومنها بخاخات الأنف، وأدوية استنشاق، وقطرات عين، وحبوب وشراب وكريمات للدهن الموضعي.

مثبتات الخلية الصارية

ويتم استخدام هذا الدواء بديًا إذا كانت مضادات الهيستامين لا تعمل مفعول في الجسم، ويعمل هذا الدواء نفس وظيفة الهيستامين حيث يعمل على وقف إطلاق المواد الكيميائية من المناعة التي تهاجم مسببات الحساسية وتظهر الأعراض من خلالها.

العلاج المناعي

وهذا يتم من خلال علاج الجهاز المناعي نفسه، ويتم من خلال تعرض الجهاز المناعي بالتدريج إلى مسببات الحساسية بهدف تعويده على التعرض لها دون حدوث أي أعراض أو مخاطر ويستخدم في حالة عدم وجود جدوى من جميع العلاجات الأخرى.

استشارة الطبيب

في حالة الإصابة بأي نوع من أنواع الحساسية الجلدية، لابد من البدء في العلاج الفوري حتى لا يتطور الأمر ويصل إلى خلل في وظائف الجسم، لأن الحساسية في الجسم دليل على أن الجهاز المناعي يقاوم ويهاجم بشكل مستمر وبالتالي يؤدي إلى ضعفه وقلة قدرته على المواجهة.

لذلك لابد من استشارة الطبيب في هذه الحالات:

في حالة إصابة المرأة الحامل أو المرضعة بشكل طبيعي بالحساسية يجب أن تستشير الطبيب في نوع العلاج.

إذا كانت تعاني من أي مرض مزمن مثل الضغط والسكر.

في حالة الإصابة بالجلوكوما أو أي مرض في الدم لابد من استشارة الطبيب قبل تناول الدواء.

إذا كان المريض طفل يجب استشارة الطبيب أولًا قبل إعطاءه أي دواء.

استشارة الطبيب قبل تناول دواء الحساسية إذا كنت تأخذ علاج لعلاج أي مرض آخر.

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