علي لاجامي في النصر خلال ساعات

المواطن - مروة نبيل

اقترب نجم نادي الفتح، علي لاجامي، من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

علي لاجامي يقترب:

واتفقت إدارة نادي النصر مع نظيرتها في الفتح على ضم لاجامي لتدعيم صفوف العالمي في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، المقرر استئنافها يوم 15 سبتمبر الجاري.

وتابعت مصادر لـ”الرياضية”: “التوقيع الرسمي بين الطرفين، سيتم في الساعات القليلة المقبلة، أو غدًا على أبعد تقدير، وذلك قبل المهلة الأخيرة لتسجيل اللاعبين لما تبقى من منافسات البطولة القارية 2020”.

لاجامي مع الفتح:

وكان علي لاجامي، صاحب الـ24 عامًا، قد انتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في أغسطس 2018 قادمًا من الخليج، ومدد عقده العام الماضي لمدة 5 أعوام مقبلة، بعد أن قدم مستوى مميزًا مع النموذجي.

وشارك لاجامي مع الفتح في 22 مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، وساهم مع زملائه في إنقاذ فريقهم من الهبوط وضمان البقاء في الموسم المقبل.







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