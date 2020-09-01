هل ينتقل علي لاجامي إلى النصر ؟

المواطن - مروة نبيل

ارتبط اسم علي لاجامي نجم الفتح بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

علي لاجامي والرحيل عن الفتح

وأكدت تقارير صحافية خلال الساعات الماضية أن النصر اتفق مع إدارة نادي الفتح على الحصول على خدمات علي لاجامي صاحب الـ24 عامًا، بعد ظهوره بمستوى مميز مع النموذجي هذا الموسم.

وعلق مدير المركز الإعلامي في نادي الفتح، صالح المري على هذه الأنباء لـ”الرياضية”، قائلًا: “علي لاجامي مرتبط بعقد مع الفريق حتى 2024، ولا يوجد نية للتفريط فيه خلال فترة الانتقالات الحالية”.

وتبذل إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت مجهودًا كبيرًا خلال الفترة الحالية، لضم أكثر من صفقة محلية وأجنبية مميزة، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل، أملًا في المنافسة على البطولات.

الفتح في دوري محمد بن سلمان

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح من تراجع النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث يُصارع على البقاء وسط الكبار في منافسات الموسم الرياضي الجديد.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، وذلك قبل جولتين على نهاية المسابقة المحلية.







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