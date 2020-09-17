عمان تسجل 557 حالة كورونا جديدة

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الخميس تسجيل 557 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19). وبذلك يرتفع إجمالي حالات كورونا إلى 91753 حالة.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء العمانية أن 84648 حالة من الـ 91753 قد تماثلت للشفاء فيما بلغت حالات الوفيات 818 حالة.

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