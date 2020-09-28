عمان تسجل 607 إصابات جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

المواطن - متابعة

سجّلت سلطنة عمان، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 607 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد كما تم تسجيل 12 حالة وفاة.

إجمالي حالات كورونا في عمان

وأوضحت وزارة الصحة العمانية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 98057، منهم 201 في العناية المركزة، فيما زادت حصيلة الوفيات لتصل إلى 924 وفاة.

وبلغ عدد حالات التعافي من كوفيد 19 في السلطنة حتى اليوم 88.234 ، فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى 8.899 حالة بخلاف الحالات الحرجة.

يذكر أن عمان كانت قد سجلت يوم أمس 1543 حالة كورونا وهو رقم مرتفع مقارنة بأرقام الإصابات المعتادة في السلطنة.

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