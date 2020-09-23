عمر السومة متخصص في هز شباك الفرق الإيرانية

المواطن - مروة نبيل

يأمل المهاجم السوري عمر السومة مواصلة التألق مع الأهلي أمام الفرق الإيرانية ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، وهز شباك الاستقلال اليوم.

عمر السومة .. والتسجيل أمام الفرق الإيرانية

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن عمر السومة دائمًا ما يتألق أمام الفريق الإيرانية، موضحة أنه سجل أهدافًا ضدهم أكثر من فرق أي دولة أخرى في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

وأضاف “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن عمر السومة سجل 18 هدفًا في دوري أبطال آسيا، 8 أهداف منهم ضد الفرق الإيرانية أي بنسبة 44.4%.

الأهلي ضد الاستقلال

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد الاستقلال الإيراني، عند الساعة السادسة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وقبل مباراة الأهلي ضد الاستقلال الإيراني اليوم، ضمن الفريق الأول لكرة القدم بالراقي التأهل إلى منافسات الدور ثمن النهائي، في بطولة دوري أبطال آسيا 2020؛ كمتصدر مجموعته، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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