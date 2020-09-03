عين بث مباشر .. دروس اليوم الخميس للمرحلتين المتوسطة والثانوية

المواطن - الرياض

قدمت قنوات عين بثًا مباشرًا لدروس اليوم الخميس من الأسبوع الأول (مراجعة) للمرحلتين المتوسطة والثانوية.

ويأتي هذا ضمن خطة التعلم عن بعد عبر قنوات عين دروس، على عرب سات تردد 12437 عمودي وعبر اليوتيوب: هنا.

وبدأت قنوات عين التعليمية، التابعة لوزارة التعليم، بث المواد التعليمية مع بدء الدراسة يوم الأحد الماضي، وذلك على ترددها الجديد.

وكانت قنوات عين قد دعت الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، ومن أجل ضمان استمرار بثّ القنوات بأفضل جودة لتحديث القنوات.

خطوات تحديث قنوات عين:

ونشرت قنوات عين طريقة ضبط التردد مرة ثانية؛ حيث يتم ضبط تردد جهاز الاستقبال (الرسيفر) من خلال الخطوات التالية:

– الدخول على الإعدادات.

– اختيار تحديث البرنامج واختيار التحديث اليدوي.

– اختيار القمر الصناعي عرب سات.

– إدخال التردد 12437 استقطاب عمودي.

– اختيار معدل الترميز 27500.

– ضبط الإرسال على DVB-S2.

– الضغط على أيقونة البحث لتظهر لكم جميع القنوات وعددها 20 قناة للمراحل الدراسية كافة.

انطلاق العام الجديد:

وتعتبر قناة أو مجموعة قنوات عين التعليمية من أبرز الوسائل التعليمية التي اعتمدها وزارة التعليم من أجل عقد الحصص الدراسية للمقررات في مختلف المراحل الدراسية، بحيث تتيح إمكانية مشاهدة البث المباشر لقناة عين دروس، أو الرجوع إلى الدروس المسجلة والتي ستكون متوفرة في القناة الرسمية لعين التعليمية على الموقع العالمي يوتيوب.







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