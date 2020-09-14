غوميز يتفوق على لاعبي أبطال آسيا منذ 2019

المواطن - مروة نبيل

يُعد الفرنسي بافيتيمبي غوميز واحدًا من أبرز اللاعبين في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، وليس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال فقط.

غوميز يتألق:

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بمستوى غوميز في بطولة دوري أبطال آسيا منذ 2019 وحتى الآن.

وأضافت شبكة الإحصائيات “أوبتا”: “منذ بداية 2019، سجل مهاجم الهلال بافيتيمبي غوميز 14 هدفًا في دوري أبطال آسيا، على الأقل 5 أهداف أكثر من أي لاعب آخر في نفس الفترة”.

وساهم المهاجم الفرنسي في تتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 2019، وحصل على جائزتي أفضل لاعب في البطولة والهداف برصيد 11 هدفًا، ويطمح في تحقيق اللقب للموسم الثاني على التوالي.

مباراة الهلال اليوم:

وتُقام مباراة الهلال وباختاكور الأوزبكي على إستاد الجنوب في قطر، عند الساعة التاسعة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

ويطمح لاعبو الزعيم للفوز في مباراة الهلال اليوم وباختاكور الأوزبكي، خاصة أن الفريق يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعد تتويجه منذ أيام بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الهلال اليوم، يحتل الزعيم المركز الثاني في مجموعته بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020 برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي باختاكور المتصدر.







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