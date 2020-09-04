4 أهداف تفصل غوميز عن هداف الهلال التاريخي بـ آسيا

المواطن - مروة نبيل

اقترب الفرنسي بافيتيمبي غوميز من صدارة الهدافين التاريخيين للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

غوميز يتألق:

ويُقدم بافيتيمبي غوميز مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال هذا الموسم، ولعب دورًا بارزًا في تتويجه بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، واحتل وصافة الهدافين برصيد 27 هدفًا.

وساهم المهاجم الفرنسي في تتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 2019، وحصل على جائزتي أفضل لاعب في البطولة والهداف برصيد 11 هدفًا، ويطمح في تحقيق اللقب للموسم الثاني على التوالي.

هدافو الهلال التاريخيين في آسيا:

وكشف حساب دوري بلس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة هدافي الهلال التاريخيين في بطولة دوري أبطال آسيا، والتي يتصدرها المهاجم المعتزل ياسر القحطاني بـ18 هدفًا.

ويتواجد غوميز في المركز الثاني برصيد 14 هدفًا، وبفارق هدفين عن كل من؛ النجم محمد الشلهوب الذي أعلن قبل أيام اعتزاله اللعب، والبرازيلي كارلوس إدواردو الذي رحل عن صفوف الزعيم رسميًّا.

ونجح ناصر الشمراني في تسجيل 11 هدفًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في بطولة دوري أبطال آسيا، فيما تمكن كل من سالم الدوسري والسوري عمر خربين من تسجيل 10 أهداف.







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