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فحوصات كورونا للاعبي الاتحاد
استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد

فحوصات كورونا للاعبي الاتحاد

2020/09/20
الساعة 10:26 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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فحوصات كورونا للاعبي الاتحاد فحص كورونا لنجم الاتحاد
المواطن - مروة نبيل
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1 فحص للاعبي الاتحاد:
1.1 العميد يفلت من الهبوط:

أجرى منسوبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الفحوصات الطبية الاحترازية من فيروس كورونا المستجد، مساء اليوم الأحد.

فحص للاعبي الاتحاد:

ونشر حساب نادي الاتحاد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا أثناء إجراء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم لفحص كورونا، تمهيدًا لانطلاق التدريبات الجماعية، مساء يوم غد الاثنين، استعدادًا لانطلاق الموسم المقبل.

وتطمح إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، في تجهيز الفريق الأول لكرة القدم بأفضل شكل ممكن، وتسعى لتدعيم صفوفه بصفقات مميزة، أملًا في التألق خلال الموسم الرياضي الجديد والمنافسة على البطولات.

 

الاتحاد
فحص كورونا لنجم العميد

العميد يفلت من الهبوط:

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالعميد يُكافح من أجل البقاء في دوري الكبار الموسم المقبل، حيث إنه كاد أن يهبط إلى دوري الدرجة الأولى، إلا أن فوزه في الجولة الأخيرة ضمن له البقاء.

وأنهى العميد منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم في المركز الـ11 برصيد 35 نقطة، من الفوز في 9 مباريات، والتعادل في 8 لقاءات، والخسارة في 13 مواجهة.

 

نادي الاتحاد
جانب من الفحوصات

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