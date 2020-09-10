فهد بن نافل بعد اعتزال الشلهوب: قدمت الكثير لوطنك وناديك

المواطن - محمد سمعه

وجّه فهد بن نافل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال رسالة إلى النجم المعتزل محمد الشلهوب، وذلك بعد أن أعلن اليوم الخميس عن اعتزاله كرة القدم، بعد تتويج الهلال بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمس الأربعاء.

فهد بن نافل يتغنى بإخلاص الشلهوب للمنتخب السعودي والهلال

وكتب رئيس الهلال عبر حسابه في “تويتر” منذ قليل: “شكرًا لك محمد الشلهوب على الذهب، على كل شيء أسعدتنا فيه بروحك وإخلاصك، شكرًا قائدنا، ولا تفيك تجاه ما قدمته لوطنك والهلال، ستبقى قدوة يُحتذى بها للأجيال الطامحة في كتابة تاريخها بمداد من ذهب”.

ونشر الشلهوب فيديو عبر حسابه في “تويتر” قائلًا عنه: ” أحبكم كثيرًا إلى اللقاء”، كما وضع علامة قلب زرقاء بجانب كلماته مما يعني أنه سيرحل عن الهلال وسيعتزل كرة القدم رسميًا.

وكان الشلهوب تُوج مع الهلال أمس الأربعاء بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمرة الـ16 في تاريخ أزرق العاصمة، وذلك بعد نهاية مباراة الشباب بالجولة الثلاثين.

الزعيم يُتوج بلقب الدوري رقم 16

وعرضت “القناة الرياضية السعودية” صورًا ومقاطع فيديو من تتويج الزعيم بلقب الدوري رقم 16 في تاريخه، وذلك بعد أن حصد النقطة رقم 72 عقب فوزه على الليث.

ونجح الفريق الأزرق في الفوز بلقبين وهو على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، حيث حصد دوري أبطال آسيا ثم حصد لقب الدوري السعودي.

وكان فهد بن نافل حضر تتويج الهلال بلقب الدوري أمس، كما تواجد الأمير نواف بن سعد رئيس الهلال الأسبق.

ذات صلة : الهلال يستعرض إنجازات محمد الشلهوب الذهبية بعد اعتزاله







شارك الخبر