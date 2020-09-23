فوائد الشاي الاخضر للبشرة

هناك العديد من فوائد الشاي الاخضر للبشرة نظرًا لاحتوائه على كثيرًا من العناصر الغذائية والفيتامينات الهامة والمفيدة لصحة وجمال البشرة والحفاظ على نظارتها وحيويتها.

فوائد الشاي الاخضر للبشرة

من خلال موقع المواطن الذي يوضح لنا فوائد الشاي الاخضر للبشرة والتي يمكن ذكرها كما يلي:

وجد أن الشاي الأخضر غني بنسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة والتي تعمل على الحماية الفعالة للجسم وبخاصة عند تعرض الجسم للإجهاد الشديد كما أنها تزيل التجاعيد الموجودة في البشرة مما يساعد على نضارة البشرة وتأخير ظهور الشيخوخة.

الشاي الأخضر يحتوي على مواد كثيرة تعمل على حماية الجلد من خطر التعرض للأشعة الفوق بنفسجية الضارة بالجسم كما تمنع تلك المواد خطورة حدوث أورام سرطانية.

استخدام الشاي الأخضر كماسك وبخاصة للبشرة ذات الطبيعة الدهنية يجعل منها البشرة المثالية وذلك نظرًا لأن بالشاي الأخضر العديد من المواد الهامة التي تعمل على تقليل الإفرازات الدهنية منها وكذلك لأنها تتسبب في غلق مسام تلك البشرة بشكل كبير.

يساعد أيضًا الشاي الأخضر على التخلص من مشاكل وجود ما يسمى بالرؤوس السوداء التي توجد في البشرة وكذلك حب الشباب وذلك نتيجة لاحتواء الشاي الأخضر على مواد مضادة للبكتيريا.

يفيد استخدام الشاي الأخضر في تخليص الجسم من وجود احمرار الجلد الناتج عن تعرض الشخص لفترات طويلة لأشعة الشمس بدون وجود ماسك للحماية أو واقي من أشعة الشمس الحارقة وبخاصة أثناء فترات الظهيرة.

للشاي الأخضر أهمية كبيرة في بناء جدر الخلايا وبالتالي يعمل هذا على التجديد المستمر للخلايا ويظهر هذا في تخلصه من الجلد الميت المتواجد على البشرة وتقشره.

من يعانون من وجود الهالات السوداء حول العين كنتيجة للإرهاق والقلق فإن استخدام الشاي الأخضر يساعد في التخلص من تلك الهالات والبقع السوداء أسفل العين.

كما أن الشاي الأخضر وجوده يساعد في جعل البشرة تبدوا ناعمة ورقيقة وأيضًا ويخلصها من النمش الذي يسبب الكثير من المضايقة وبخاصة للفتيات.

بعض الوصفات التي يمكن تنفيذها باستخدام الشاي الأخضر

من ضمن فوائد الشاي الاخضر للبشرة أنه يعد من الطرق السهلة لعمل العديد من الوصفات الخاصة للحفاظ على صحة وحيوية البشرة ومن تلك الوصفات ما يلي:

استخدام الشاي الأخضر لعمل ماسك لعلاج حب الشباب

نأتي بورق أوراق الشاي ويفضل أن تكون طازجة ومن ثم نقوم بغليها في الماء على نار هادئة لمدة عشر دقائق.

بعد ذلك نأتي بالماء المغلي به أوراق الشاي ونرفعه من على النار ونضيف له ثمرتين من الخيار بعد طحنهم جيدًا وجعلهم في صورة معجون ونضيف أيضًا ملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض الطبيعي.

يتم خلط كل المكونات معًا جيدًا ويغسل الوجه بالماء والصابونة الطبية بشكل جيد ثم يجفف برفق باستخدام منشفة من القطن الطبي ثم يتم وضع عجينة المخلوط علية برفق ويتم الاستراحة في مكان هادئ لمدة نصف ساعة على الأقل.

يتم شطف وغسيل الوجه بعد تلك المدة بماء دافئ برفق وتجفيفه وستحصلين على نتائج ممتازة ونضارة وصفاء لبشرة الوجه على أن يتم تكرار هذا العمل مرة أو مرتين خلال الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

استخدام الشاي الأخضر كعلاج فعال ضد تجاعيد الوجه ومقاومة الشيخوخة

توجد العديد من فوائد الشاي الاخضر للبشرة وإزالة التجاعيد وتأتي الوصفة كالتالي:

نأتي بشاي أخضر مصحون وناعم بمقدار ملعقتين شاي أخضر ونضيف لهم عبة من الزبادي ومن ثم نقوم بوضع كمية من الكركم بمقدار ملعقة صغيرة على أن يتم مزج المخلوط كله معًا وتقليبه بشكل جيد.

يتم تجهيز البشرة قبل وضع المخلوط عليها من خلال شطف الوجه بماء دافئ نوعًا ما عدة مرات من أجل العمل على تفتيح البشرة ومسامها وبعد ذلك نقوم بفرد المخلوط على الوجه بشكل متساوي على أن يشمل الفر منطقة الوجه مع الرقبة.

يترك المخلوط على الوجه لمدة نصف ساعة على أن يتم تكرار هذا العمل مرة واحدة كل أسبوع.

فوائد الشاي الاخضر للبشرة ونضارتها

يمكن عمل الوصفة التالية بالشاي الأخضر من أجل المساعدة في تفتيح البشرة ونضارتها وهي كالتالي:

نأتي بالشاي الأخضر بقيمة ملعقتين من الشاي الأخضر المطحون ومن ثم نقوم بغليه في كوب من الماء لمدة ربع ساعة وبعد ذلك نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من أحد أنواع الزيوت العطرية ونقلبها جيدًا.

نقوم بوضع السائل في زجاجة بعا مضخة رزاز ومن ثم نقوم بغسل الوجه مرة قبل بخ هذا السائل عليه ويتم تكرار هذا العمل مرة أو مرتين يوميًا وهذا كفيل لإعطائك بشرة نضرة وجذابة.

فوائد الشاي الاخضر للبشرة لتفتيح البشرة

يمكن من خلال عمل غلي لملعقتين من الشاي الأخضر في كوب من الماء ولمدة ربع الساعة وبعد ذلك نرفع الشاي الأخضر من على النار ونضيف ذلك المغلي إلى أربع ملاعق من الأرز الأبيض بعد طحنه جيدًا ونقوم بالتقليب بشكل جيد.

وبعد حصولنا على عجينة من الشاي والأرز نقوم بفردها على الوجه سواءً مناطق معينة من الوجه أو على الوجه بشكل كامل ونتركها على هذا الوضع لمدة نصف الساعة.

نغسل الوجه بالماء الدافئ ويجفف جيدًا على أن يتم تكرار تلك الوصفة بشكل أسبوعي.

فوائد الشاي الاخضر للبشرة كعلاج فعال ضد حب الشباب

ممكن من خلال غلي الشاي الأخضر حوالي ملعقتين منه مع ملعقة من النعناع وغليهم في كوب من الماء لمدة عشر دقائق ويتم غسيل الوجه بهم بشكل يومي أو من خلال استخدام قطعة صغيرة من القطن الأبيض وتبلل في هذا المخلوط ويرطب بها الوجه.

تلك الطريقة فعالة جدًا في القضاء على حب الشباب في الوجه لكنها تأخذ بعض الوقت.

شارك الخبر