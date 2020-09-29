فوائد العكبر لجسم الإنسان

لم يسمع الكثير من الناس عن فوائد العكبر لجسم الإنسان حيث يمتلك العديد من الفوائد والاستخدامات لجسم الإنسان، وعلى مستوى الصحة والتجميل للشعر والبشرة أيضًا لعلاج العديد من الأمراض.

عكبر النحل

مادة عكبر النحل أو ما تعرف أيضًا البروبوليس، هو عبارة عن مادة لزجة ذات اللون البني المخضر، يتم إنتاجها من قبل النحل من خلال مادة العصارة أو مادة النسغ، والتي توجد على الأشجار ذات الأوراق الرفيعة، أو الأشجار والأوراق دائمة الخضرة، ويتم دمجها مع شمع العسل ومواد أخرى.

تمتلك هذه المادة العديد من الفوائد والمميزات والاستخدامات لجسم الإنسان، حيث تعالج العديد من الأمراض والمشكلات التي يعاني منها الجسم على المستوى العام، وتدخل أيضًا في علاج العديد من المشكلات الأخرى التي يعاني الجسم على الوجه والبشرة أو في الشعر أيضًا.

يتاح عكبر النحل في شكل منتجات صناعية من شركات ومزارع تقوم بتصنيعه وتغليفه أو من خلال دخوله في بعض المنتجات والأدوية الأخرى والمكملات الغذائية، والتي منها يتم الحصول على فوائد العكبر لجسم الإنسان.

فوائد العكبر لجسم الإنسان

تمتلك هذه المادة العديد من الاستخدامات النافعة والهامة للجسم والتي تعمل على علاج العديد من المشكلات الصحية والأمراض، وبالتالي فإن من فوائده نذكر ما يلي:

يساعد العكبر على التحكم في مستويات السكر في الدم.

تناول العكبر والحرص عليه يقلل من احتمالية الإصابة بمرض السكري.

يساعد العكبر اللزج على علاج الحروق الطفيفة ومنع حدوث الالتهابات على الجلد.

يعمل على تقليل قرح والتهابات الفم ما بعد الجراحة.

استخدام العكبر في المضمضة يعمل على تخفيف القرح والالتهابات.

يساعد في القضاء على مشاكل القدم الرياضي.

يعمل العكبر على التقليل من الالتهابات التي تصيب الجهاز التنفسي العلوي.

يقضي العكبر أيضًا على نزلات البرد والانفلونزا ويعالجها بشكل سريع.

استخدام العكبر يحمي ويقي السيدات من التورم المهبلي.

يساعد العكبر في علاج الثآليل.

يحسن العكبر من حالة الجهاز المناعي.

يعمل على الوقاية من سرطان الأنف والحنجرة.

يساعد في علاج مشاكل القولون.

يعمل بشكل كبير على الحماية من اضطرابات المعدة والأمعاء.

الوقاية من مرض السل.

يساعد في التخفيف من آثار الجروح.

مكونات مادة العكبر

ولأن مادة العكبر لها العديد من الاستخدامات والفوائد العامة لجسم الإنسان والتي تعود على الجسم بشكل ملحوظ وقوي فهذا عني أن فوائد العكبر تأتي من المكونات الهامة والغنية التي توجد بداخله، ومن هذه المكونات يذكر موقع المواطن:

نسبة معقولة من الأحماض الدهنية غير المشبعة.

مادة الفلافونويد.

نسبة لا تتجاوز عن 55 بالمئة من المواد الراتنجية.

مادة الشمع بنسبة لا تزيد عن 30 بالمئة.

نسبة من الزيوت العطرية الطيارة.

حبوب لقاح بنسبة 5%.

مركبات كيميائية حيث يحتوي على أكثر من 300 مركب كيميائي من أهمها الكومارين والسناميك والفينوليك والبولي فينول.

فوائد العكبر للشعر

بجانب فوائد العكبر لجسم الإنسان، فإن هناك العديد من الفوائد التي يمكن أن نراها بشكل ملحوظ على الشعر، هذه الفوائد أيضًا لا يمكن أن نقول أنها تجميلية بل هي أيضًا فوائد علاجية للتخلص من العديد من مشاكل أمراض فروة الرأس والبصيلات وغيره للرجال والنساء أيضًا، ومنها:

يستخدم العكبر بشكل كبير في علاج صلع الشعر المبكر للرجال والنساء.

يعمل بشكل كبير على تدعيم وتقوية بصيلات الشعر وتغذيتها.

يدخل العكبر بشكل كبير في العديد من وصفات الشعر ومنها يجعل الشعر لامع ومتألق.

يعمل أيضًا على تحفيز وتعزيز نمو الشعر بشكل كبير بل ويقوي الجذور.

أضرار ومحاذير مادة العكبر للجسم

بالرغم من وجود العديد من فوائد العكبر لجسم الإنسان إلا أن هناك أضرار ومحاذير لابد من قراءتها قبل الاستخدام، حتى لا يتعرض الجسم للخطر ومنها:

يفضل الابتعاد عن مادة العكبر في حالة الحمل والرضاعة لتجنب الخطر عن الجنين والمرأة الحامل.

في حالة الإصابة بالربو لابد من الابتعاد عن العكبر لأنه يحتوي على مواد كيميائية يمكن أن تؤثر على صحة المريض.

يحتوي العكبر على مواد تبطئ من عملية تخثر الدم والتجلط لذلك في حالة التعرض أو المعاناة من النزيف لابد من الابتعاد عنه نهائيًا لأنه سوف يسيء الحالة.

في حالة المعاناة من الحساسية المفرطة تجاه أي من مكونات عسل ومنتجاته المختلفة يجب الابتعاد نهائيًا عن العكبر أو أي منتج يحتوي عليه لأنه سوف يزيد من مضاعفات وأعراض الحساسية.

فوائد استخدام خليط العكبر مع العسل

في بعض الأحيان يتم خلط كمية من عسل النحل وكمية من مادة العكبر ويتم تناولها في علاج مجموعة من الأمراض والمشاكل الصحية للاستفادة من فوائد العكبر لجسم الإنسان مع الاستفادة أيضًا من جميع فوائد عسل النحل العديدة لجميع الأمراض والمشاكل التي تصيب الإنسان، ويساعد في:

يستخدم الخليط في علاج بعض التهابات الجيوب الأنفية والزكام وانسداد الأنف ونزلات البرد.

يساعد أيضًا في الحفاظ على صحة الجهاز العصبي.

يسعد بشكل كبير في التخلص من اضطرابات النوم والقلق والأرق.

يقلل من فرص الإصابة بالأورام السرطانية المختلفة وهذا لأنه يحتوي على مجموعة من المركبات الكيميائية والتي تصل إلى حوالي 300 مركب مختلف.

يقلل خليط عسل النحل والعكبر من فرص الإصابة بالمياه الزرقاء والحفاظ بشكل عام على صحة العيون.

من أهم فوائد العسل والعكبر أنه يعمل على زيادة نسبة الهيموجلوبين في الدم، وهي المادة المسؤولة عن تصنيع الحديد وبالتالي الوقاية من الأنيميا وفقر الدم.

شارك الخبر