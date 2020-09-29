فوائد شرب البيض النيء

قد ينتابك شعور الفضول في شرب البيض نيء ولكنك تخاف من أخذ تلك الخطوة فقبل أن تخطوها لابد أن تعرف ضرر وفوائد شرب البيض النيء وتأثير البيض النيء على الصحة.

البيض النيء

مهما كان البيض النيء مفيد وبه عناصر غذائية إلا أن يوجد به أضرار كثيرة ومميتة وسيذكر لنا موقع المواطن هذه الأضرار والفوائد للبيض النيء وهل قيمته الغذائية نفس قيمة البيض المطهو.

العناصر الغذائية للبيض النيء

قبل أن نتحدث عن هل هناك فوائد شرب البيض النيء أم لا لابد أن نعرف العناصر الغذائية القيمة الموجودة في البيض النيء

أم لا لابد أن نعرف العناصر الغذائية القيمة الموجودة في البيض النيء يمكن معرفة العناصر الغذائية القيمة لبيضة نيئة تزن خمسون جرام حيث تحتوي على العناصر الغذائية الآتية:

إذا قمت بتناول بيضة يوميًا نيئة فيمكنك إمداد جسمك بحمض الفوليك اللازم لبناء الجسم حيث تحتوي البيضة النيئة على ستة بالمائة من حمض الفوليك.

كما أن تناول بيضة نيئة يوميًا يمد جسمك باثنان وعشرون بالمئة من عنصر السيلينيوم المهم في إمداد الجسم بمضادات الأكسدة التي يحمي الجسم من السرطانات المتعددة مثل سرطان القولون وسرطان الرحم وسرطان البروستاتا.

تلعب مادة السيلينيوم أيضًا دور مهم في زيادة مناعة الجسم يحث يستطيع مقاومة الأمراض وتكوين أجسام مضادة.

تساعد مادة السيلينيوم في تحسين الخصوبة لدى النساء والرجال فهي تقوي من الحيوانات المنوية كما أنها تحد من فرص إصابة النساء بالإجهاض أثناء فترة الحمل.

اكتفاء الجسم وحصوله على مادة السيليتيوم تساعد في تحسين صحة القلب وتمنع أمراض الشريان التاجي كما تمنع من إصابة جهاز الدوران بالخلل.

كما أن مادة السيلينيوم تنشط وتعزز من عمل الغدة الدرقية لما لها من أهمية فهي المسئولة عن النوم وعمليات حرق الجسم للدهون ومسئولة عن التحكم في تناول الطعام سواء كان بفرط الشهية أو بزيادتها ومسئولة عن ضبط درجة حرارة الجسم.

حصول الجسم على مادة السيلينيوم يعزز من الجهاز العصبي ويحميه ويقوي الذاكرة ويمنع مرض الزهايمر.

وجود مادة السيلينيوم في الجسم حماية الإنسان من مرض الربو الذي يأتي بسبب نقص مادة السيلينيوم.

تناول بيضة نيئة في اليوم يمكن أن يمد الجسم بفيتامين أ بنسبة تسعة بالمائة من الحصة المسموح بها يوميًا كما أن تناول بيضة نيئة في اليوم يعطي الجسم ما يحتاجه من فيتامين ب 12 بنسبة سبعة في المائة.

وتزود البيضة النيئة الجسم ثمانية في المائة من احتياجه لفيتامين ب 5.

كما تعطي البيضة النيئة عشرة بالمائة من الفسفور الذي يحتاجه الجسم يوميًا.

يوجد بالبيضة النيئة مائة سبعة أربعون ملغرام من فيتامين الكولين الذي يحتاجه الجسم لبناء العضلات.

تحتوي البيضة النيئة على ستة جرام من قيمة البروتينات التي يحتاجها جسم الإنسان يوميًا.

فعند قيام الشخص بتناول بيضة نيئة سيحصل على خمسة بالمائة من الدهون المسموح بها يوميًا لإمداد الجسم.

كما يوجد بالبيضة النية العديد من العناصر الغذائية الأخرى مثل الكالسيوم فيتامين د والبوتاسيوم.

كما تحتوي البيضة النيئة على مضادات أكسدة عالية حيث يوجد بها مادة اللوتين.

كل هذه القيمة الغذائية موجودة في صفار البيضة النية فقط ولكن بياض البيضة لا يحتوي على شيء فقط على البروتين.

فوائد شرب البيض النيء

على الرغم من وجود فوائد شرب البيض النيء إلا أن يحذر من شربه نيء وإذا رغبت في شرب البيض نيء لابد وأن يكون هذا البيض مبستر بجودة عالية.

إلا أن يحذر من شربه نيء وإذا رغبت في شرب البيض نيء لابد وأن يكون هذا البيض مبستر بجودة عالية. إذا استطعت بإحضار بيض نيء مبستر عليك بحفظه في الثلاجة ولا تتركه خارج الثلاجة.

ما هي فوائد شرب البيض نيء

على الرغم من أن هناك أضرار لشرب البيض نيء إلا أن يوجد فوائد شرب البيض نيء ومن هذه الفوائد:

شرب البيض النيء يحمي من إصابة الإنسان بمرض ارتفاع ضغط الدم.

كما يساهم شرب البيض النيء بشكل كبير في تزويد الجسم بكمية كبيرة من المواد المؤكسدة التي تحمي الجسم وتقوية.

البيض النيء يساعد بشكل كبير في حماية الجسم من أنواع السرطانات المختلفة لأنه يحتوي على مادة السيلينيوم.

ويعمل شرب البيض النيء على سرعة إمداد الجسم بجميع العناصر الغذائية التي قد قام بتناولها من أي أطعمة أخرى بها عناصر غذائية وفيتامينات ومعادن.

يحتوي البيض النيء على الكثير من مجموعة فيتامينات قيمة التي نادراً ما تتجمع في عنصر واحد فهذه العناصر القيمة تقوي جهاز المناعة وتجعله قادر على مهاجمة أي مرض وتكوين أجسام مضادة له.

ومن فوائد شرب البيض النيء تزويد العظام بالكالسيوم لما يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم وفيتامينات كثيرة تقوي عظام الفك والأسنان.

تزويد العظام بالكالسيوم لما يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم وفيتامينات كثيرة تقوي عظام الفك والأسنان. كما أن البيض النيء يحتوي على فيتامينات مقوية لخلايا المخ وتنشيط الذاكرة حتى أنه يمنع الأمراض المرتبطة بفقدان الذاكرة.

البيض النيء عند تناوله يساهم في خفض الكولسترول الضار وتحسين الأوردة وخفض دهون الجسم فيعطيك الطاقة لممارسة الرياضة لبناء جسمك من العضلات.

ويساعد البيض النيء على تدفق الدم مما ينشط الخلايا.

يشمل البيض النيء أيضًا على عنصر الزنك الذي يساهم بشكل كبير في منع الأنيميا.

الضرر الناتج من شرب البيض النيء

يتسبب شرب البيض النيء في العديد من الأمراض مثل:

البيض النيء يحتوي على بكتيريا تسمى السالمونيلا التي تسبب في حدوث تسمم غذائي.

تسبب السالمونيلا بموت الشخص.

وإذا أصيب الحامل بالسالمونيلا تؤدي إلى موت الجنين.

لابد أن تعلم أن العناصر الغذائية الموجودة في البيض النيء هي نفسها الموجودة في المطهو ولكن للمطهو مميزات في إنك لا يسبب لك أي أمراض.

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