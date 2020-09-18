فوائد شرب الحليب الذهبي قبل النوم

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

يُطلق الحليب الذهبي على لبن جوز الهند الممزوج بالكركم والذي يُضفي إليه اللون الذهبي الجميل.

ومن المعروف أن الكركم يتميز بخصائص طبية هائلة تجعله في قائمة أفضل النباتات الطبية والعلاجية، حيث يحتوي على مادة الكركمين والتي توجد في العديد من مكونات العقاقير وكذلك مادة البوليفينول.

ويحتوي الكركم على أكثر من 150 خاصية طبية وعلاجية محتملة وفقًا لدراسة نشرت في Natural Product Reports في عام 2011، ومنها ما يلي:

1- محاربة الالتهابات

الكركمين هو في الأساس أحد أقوى مضادات الالتهاب في الطبيعة، وتظهر دراسات لا حصر لها أن كل مرض مزمن تقريبًا يمكن أن يعزى إلى وجود التهاب من نوع ما، وهو ما يجعل الكركمين مميزًا للغاية.

2- إزالة السموم من الكبد

تشير الدراسات إلى أن الكركم يمكن أن يحسن إنتاج وتدفق الصفراء، مما يجعله منظفًا قويًا للكبد، كما يمكن أن يساعد أيضًا في تجديد خلايا الكبد وبالتالي قدرتها على تكسير السموم.

3- صحة القلب

هناك العديد من الدراسات حول خصائص الكركم الواقية للقلب، وأظهرت إحداها، نُشرت في المجلة الأمريكية لأمراض القلب، أن مستخلص الكركم يمكن أن يقلل في الواقع مخاطر النوبات القلبية بنسبة تصل إلى 56%.

4- دعم وظائف الدماغ

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة علم الأدوية النفسية بعنوان دراسة تأثيرات الكركمين على الإدراك والمزاج لدى كبار السن الأصحاء، وُجد أنه يحسن الذاكرة والمزاج، والمدهش أن ذلك يحدث خلال ساعة واحدة فقط.

وعندما تم تناول جرعة 400 مجم يوميًا من الكركمين لمدة 4 أسابيع، تحسنت وظائف الذاكرة بشكل ملحوظ وكذلك المزاج العام، وكشف عن تغيير إيجابي في الشعور بالهدوء والرضا والتعب الناجم عن الإجهاد النفسي.

5- الكركم مفيد أيضًا في:

الهضم، دعم المناعة، التئام الجروح وتستخدمه شركة جونسون آند جونسون الأمريكية في الضمادات الخاصة بها، كما يساعد النبات أيضًا على التحكم في الوزن، وهو مفيد لمرضى التهاب الأمعاء والتهاب المفاصل.

ولذلك فإن شرب كوب من الحليب الذهبي كل ليلة قبل النوم يمكن أن يساعدك على تعويض الآثار الضارة التي يسببها النظام الغذائي غير الصحي الذي يعيش عليه معظم الأفراد حاليًا.

وفي حين أن الكركم يثبت بالتأكيد أنه نبات قوي، فقد وجد أيضًا أنه من أجل تحسين فعاليته يجب إضافة الفلفل الأسود والدهون الصحية، ومن ضمن مصادرها حليب وزيت جوز الهند.

وعندما يخلط الكركم بحليب أو زيت جوز الهند، فإن الجسم يمتصهما بسهولة، وهي واحدة من السمات المهمة للدهون المشبعة الصحية، كما أن البيبيرين الموجود في الفلفل الأسود، يزيد من امتصاص الجسم للكركمين في الكركم أضعافًا مضاعفة.

وصفة الحليب الذهبي

الحليب الذهبي هو في الواقع وصفة من جزأين، أولا يجب أن تخلط الكركم بالفلفل الأسود، وثانيًا إضافة المزيج إلى حليب جوز الهند، كما يمكنك إضافة الزنجبيل والعسل للحصول على فوائد أكثر.

مكونات الحليب الذهبي

نصف كوب من مسحوق الكركم، وملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون، ½ كوب ماء مفلتر، ويمكنك إضافة ما يلي اختياريًا: 1/8 ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

وتُطهى جميع المكونات معًا في قدر صغير على نار متوسطة، مع التقليب جيدًا حتى يتكاثف الخليط، وعندما يتكون معجون، يُرفع عن النار ويُترك ليبرد.

ولتحضير الحليب الذهبي، أضف ملعقة صغيرة من معجون الكركم على كوب من حليب جوز الهند، وملعقة صغيرة من زيت جوز الهند العضوي الخام، وعسل حسب الرغبة.

امزج جميع المكونات، ما عدا العسل، في قدر صغير، ويُطهى على نار متوسطة مع التحريك باستمرار، وقبل مرحلة الغليان يُرفع عن النار ويُضاف العسل حسب الرغبة مع التحريك حتى يذوب.

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