فوائد قناع القهوة للوجه

القهوة هي المشروب المفضل لدى الكثير من الناس ولكن ماذا عن فوائد قناع القهوة للوجه وفوائد القهوة بصفه عامة للجسم ففوائدها كثيرة ومتنوعة.

القهوة

القهوة هي المشروب المفضل لدى الكثير من الناس وذلك لأن رائحتها حلو جدًا وذات مذاق لذيذ بالإضافة إلى أنها تحسن المزاج وتنبه المخ وشربها في الصباح يساعد على تنشيط خلايا المخ والتركيز لبدء اليوم.

القهوة لها العديد من الفوائد فهي تستخدم وصفة طبيعية لعلاج مشاكل البشرة وعلاج مشاكل الشعر أيضًا للجسم.

فوائد القهوة للوجه

قبل أن نوضح فوائد قناع القهوة للوجه وكذلك كيفية تحضير الماسك نوضح فوائد القهوة للوجه وذلك من خلال موقع المواطن.

تقلل من انتفاخ وتورم الوجه نتيجة أرق النوم والقلق.

تساعد على ترطيب البشرة وتغذيتها.

تقلل من علامات الشيخوخة المبكرة.

تساعد في علاج البقع وحب الشباب.

تستخدم في تبييض المناطق الداكنة.

تساعد على زيادة إفراز الكولاجين والإيلاستين في البشرة مما ينشط من خلايا الوجه.

يزيد من نضارة البشرة.

تعمل على شد البشرة.

تحمى الجلد من الأشعة البنفسجية وذلك لأنها تحتوي على مضادات للأكسدة.

تزيد من تدفق الدم إلى خلايا البشرة.

أقنعة القهوة للوجه

نظرا الفوائد العديدة للقهوة فإنها تستخدم كوصفة طبيعية مع العديد من العناصر الأخرى وذلك للاستفادة من فوائد قناع القهوة للوجه ومن هذه الوصفات ما يلي:

القهوة والشوفان

هذه الوصفة تساعد جميع أنواع البشرة.

المكونات

2 ملعقة كبيرة من القهوة. 2 ملعقة صغيرة من الشوفان. ملعقة صغيرة من الماء.

ملاحظة: إذا كان نوع البشرة دهنية يجب إضافة 2 ملعقة صغيرة من الحليب إلى المكونات، أما إذا كان نوع البشرة جافة فإنه يجب إضافة قليل من الكريم المرطب إلى المكونات.

طريقة التحضير

يتم خلط الشوفان والقهوة ثم يضاف إليها الماء حتى يتكون خليط متماسك وتركها لمدة 7 إلى 10 دقائق.

ثم يتم وضع المزيج على الوجه مع التدليك لمدة ثلاث دقائق ثم يغسل الوجه بالماء الدافئ.

القهوة وزيت الزيتون

هذه الوصفة المفيدة للبشرة حيث أن زيت الزيتون يعمل على تنقية الوجه من الشوائب والأتربة خاصة في فصل الصيف وإزالة الحبوب.

المكونات

2 ملعقة صغيرة من القهوة.

2 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

يتم وضع المكونات مع بعضها ومزجهم جيدًا قبل وضعه على الوجه يتم غسل الوجه بالماء وتنشيفه ثم وضعها على الوجه مثل القناع ويتم تركه لمدة 15 إلى 20 دقيقة ثم يغسل الوجه بالماء الدافئ.

وصفة القهوة مع البيض

هذه الوصفة تستخدم القهوة كمقشر للبشرة والبيض يعتبر بروتين يعمل على إزالة الرؤوس السوداء وينشط الكولاجين في البشرة.

المكونات

ملعقة كبيرة من القهوة. بيضة واحدة.

طريقة التحضير

يتم مزج المكونات مع بعضها جيدًا ووضعها على الوجه على شكل القناع وتركها لمدة 20 إلى 30 دقيقة ثم يغسل الوجه بالماء البارد أو الدافئ.

القهوة وزيت جوز الهند

المكونات

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. ملعقة كبيرة من القهوة.

طريقة التحضير

يتم خلط المكونات جيدًا مع بعضهما.

ثم يتم وضع وضعها على الوجه مثل القناع وتدليكها بلطف بحركات دائرية ويترك القناع على الوجه لمدة 20 إلى 50 دقيقة.

ثم يتم غسل الوجه بالماء الفاتر.

وصفة القهوة والكاكاو

تساعد على ترطيب البشرة ويمنع الجفاف.

المكونات

3 ملاعق كبيرة من القهوة. 2 ملعقة صغيرة من الكاكاو. 2 ملعقة صغيرة من الماء.

طريقة التحضير

يتم خلط القهوة والكاكاو معًا ثم يُضاف الماء بالتدريج حتى يتكون خليط ذات قوام متماسك.

ثم يتم وضعها على الوجه على شكل قناع لمدة 30 دقيقة ثم غسل الوجه بالماء الدافئ.

القهوة والسكر

المكونات

2 ملعقة صغيره من القهوة. ملعقة ونصف صغيره من السكر. نصف ملعقة صغيره من ماء الورد.

طريقة التحضير

يتم خلط المكونات مع بعضها ووضعها على الوجه مثل القناع وتدليكها بحركات دائرية لمدة 5 إلى 8 دقائق ثم غسل الوجه بالماء البارد.

وصفة القهوة والطمي

تساعد هذه الوصفة في القضاء على الهالات السوداء تحت العين وانتفاخها وذلك لأن الطمي هو ما يطلق عليه الطين المغربي ويستخدم في علاج جميع مشاكل البشرة حيث أنه يعطى البشرة نضاره وتكون أكثر صحة وإشراق.

المكونات

6 ملعقة صغيرة من الطمي. 4 ملعقة صغيرة من القهوة. 2 ملعقة صغيرة من العسل الأبيض. نصف ملعقة صغيرة من هلام الألوفيرا أو كبسولة فيتامين ه‍.

طريقة التحضير

يتم أضافه المكونات إلى بعضها ثم نخلطها جيدًا وضعها على المنطقة حول العينين.

ونتركها لمدة 10 إلى 15 دقيقة ثم يغسل الوجه بالماء الدافئ.

القهوة والحليب

تعمل القهوة على تقشير الطبقة الجلد الخارجية الميتة وأضافه الحليب إليها يساعد على تبييض البشرة.

المكونات

6 ملعقة صغيرة من القهوة. كوب إلا ربع من الحليب.

طريقة التحضير

يتم إضافه الحليب إلى القهوة ومزجهم جيدًا.

ثم يتم وضعه على شكل قناع على الوجه لمدة 30 دقيقه ثم غسل الوجه بالماء الدافئ.

وصفة القهوة والعسل لعلاج حب الشباب

المكونات

نصف ملعقة كبيرة من القهوة. ملعقة ونصف صغيرة من العسل الأبيض.

طريقة التحضير

يتم خلط القهوة مع العسل الأبيض ومزجهم معا ثم وضعها على الوجه لمدة 15 دقيقة ثم يغسل الوجه بالماء الدافئ.

ملاحظات

يتم الاستمرار على أي وصفه من هذه الوصفات لمده شهرين أو ثلاثة أشهر ويتم استخدامها مرتين أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج.

بعد هذه الوصفات يجب غسل البشرة باستخدام غسول مناسب لنوع البشرة.

عند وضع الوصفة على الوجه فانه يجب تجنب ملامسته للعين أو الأنف أو الفم.

عند استخدام أي وصفه فان الخليط المتبقي يمكن وضعها في الثلاجة وإعادة استخدامه مرة أخرى.

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