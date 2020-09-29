فيتوريا: جاهزون لمواجهة الأهلي وهدفنا الفوز

المواطن - مروة نبيل

أشاد مدرب نادي النصر، البرتغالي روي فيتوريا بالأداء الجماعي للاعبي فريقه، مؤكدًا في الوقت ذاته صعوبة مباراة الأهلي في دوري أبطال آسيا 2020.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي والنصر على استاد جاسم بن حمد، عند الساعة 4:40 مساءً يوم غد الأربعاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا.

فيتوريا يؤكد صعوبة مواجهة الأهلي

وتحدث فيتوريا عن المواجهة قائلًا: “مباراة واحدة جديدة غدًا ونحن نريد الفوز بها لأننا نعرف أنها ستكون مباراة صعبة ومهمة بين فريقين يعرفون بعض جيدًا، نحن مستعدون وجاهزون ونريد الفوز بالمباراة لذلك يجب أن نكون في جاهزية كاملة وتركيز أكبر على التفاصيل الصغيرة لأنها هي ما يحدث الفرق”.

وتابع: “كوننا لعبنا معًا في السعودية هذا يعطي أفضلية للفريقين والمدربين، هذه المباراة ستكون مهمة وأعتقد أن الأهلي لم يلعبوا عدد المباريات الأكثر لذلك كان لديهم وقت أكثر منا للراحة والتعافي نظرًا للعبهم أقل مننا.. نحترم كافة اللاعبين والفرق الأخرى نحترمهم احترامًا عاليًا ونعطي المعلومات المهمة التي تساعد لاعبينا في المباراة”.

مدرب النصر يُشيد باللاعبين

وواصل فيتوريا تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي قائلًا: “لدينا مستوى عالٍ من اللاعبين ولكن كرة القدم كلنا نعرف ما يحدث فيها ورغم ذلك نحن مستعدون لكل المفاجآت، وعمل المدرب أن يدرس الفرق الأخرى ويقدم المعلومات الكاملة للاعبيه عن الفريق الخصم وكل معلومات المباراة”.

وأردف: “بالنسبة للاعب عبدالرزاق حمدالله هو مميز ودائمًا يجب أن يسجل لأن الفريق يحتاج لذلك، فريقنا لديه ميزة بأنهم يحبون العمل المتكامل والجماعي ولا نعتمد على لاعب واحد العمل بالنسبة لنا عمل جماعي لا يهم أن سجل حمدالله أو غيره الأهم أن يسجل النصر”.

واستكمل: “سعيد بتواجد أندية سعودية في هذه المرحلة وسأكون مسرورًا لو أن أحد الفريقين وصل إلى النهائي، أتمنى لفريقي دائمًا الفوز ولأنني أعمل في السعودية سأدعم أي فريق سيصل إلى النهائي، ونحن مستعدون للمباراة وأعتقد أنه يمكننا معرفة تفاصيل إضافية فنحن نعرف المدرب والفريق ونعرف كيف يقرأ المدرب مبارياته”.

وعن تواجد حارس المرمى وليد عبدالله، علق فيتوريا قائلًا: “لدينا هنا رمز من رموز الفريق، لماذا هو هنا في المؤتمر؟، لأنه لاعب مهم ولا يقتصر دوره على اللعب في الملعب، ميزة النصر أن لديه لاعبين على روح واحدة، فالمتابع للمباريات هنا يعلم أن لدينا جماهير في المدرجات بكل مباراة لنا، وهم لاعبونا الذين يساندون الفريق في كل دقيقة من المباراة”.

وتابع: “أنا فخور باللاعبين الذين لدي في الفريق.. لماذا أتحدث عن التفاصيل الصغيرة؟، في مثل هذه المباريات، اللاعبون لا يتعبون في أجسادهم فقط بل يمكن أن يرهقون ذهنيًا وفكريًا مع مرور الوقت قد يفقد اللاعب تركيزه ذهنيًا ومن يظل على تركيزه هو من يصنع الفرق في الملعب”.

واختتم مدرب النصر تصريحاته قائلًا: “كثرة المباريات والتركيز المتواصل صعب على اللاعبين لذلك يجب أن يرتاحوا ويكونوا بذهن صافٍ من أجل اللعب والفوز”.

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