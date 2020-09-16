فيتوريا: حققنا فوزًا هامًّا والصفقات الجديدة كانت مميزة

المواطن - مروة نبيل

أعرب المدرب البرتغالي روي فيتوريا عن سعادته بالمستوى المميز الذي قدمه لاعبو النصر ضد سيباهان الإيراني، مشيدًا في الوقت ذاته بالصفقات الجديدة مارتينيز، عبدالفتاح عسيري وعبدالمجيد الصليهم.

النصر وسيباهان:

ولعب النصر وسيباهان الإيراني على إستاد جاسم بن حمد في الدوحة ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات، وانتهت المباراة بفوز العالمي بهدفين دون رد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبعد مباراة الجولة الثالثة، رفع الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي رصيده إلى 7 نقاط ليتصدر مجموعته بمنافسات دوري أبطال آسيا، فيما ظل الفريق الإيراني في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

فيتوريا يُشيد باللاعبين:

وقال فيتوريا: “المباراة كانت جيدة أمام فريق كان لديه طموح في الفوز بالمواجهة وتنافسية كبيرة.. بالنسبة لفريقنا كمباراة أولى كانت هناك مسؤولية عالية ومستوى مميز وكانت لدينا قدرة للفوز بالمباراة بشكل أفضل”.

وتابع: “سعيدين جدًّا بالفوز لكن لم ينتهِ المشوار بعد.. المباراة جيدة وجميلة بشكل جماعي، وحينما يكون الفريق قويًّا وجيدًا يسهل على أي لاعب أن يكون بارزًا ويقدم أداء جميلًا”.

وتحدث روي فيتوريا عن الصفقات الجديدة التي شاركت ضد سيباهان قائلًا: “لم يكن مارتينيز الجيد وحده، هناك عسيري والصليهم كانت أول مباراة لهم وقدموا أداء جيدًا، وأنا سعيد جدًّا بما قدموه”.

وواصل المدرب البرتغالي تصريحاته في المؤتمر الصحافي قائلًا: “الأهم بالنسبة لي أنني شاهدت كيف استطاع اللاعبون الآخرون مساعدة اللاعبين الجدد وجعلهم ينسجمون بشكل سريع جدًّا”.

واختتم فيتوريا حديثه قائلًا: “لعبنا المباراة بشكل جيد، ونجح حمدالله في تسجيل هدفين، وليس غريبًا عليه لأنه دائمًا ما يسجل في كل المباريات.. حققنا الفوز وانتهى كل شيء سنبدأ من الآن الاستعداد والتجهيز لمباراتنا المقبلة”.

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