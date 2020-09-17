فيتوريا: طموحنا يزداد في أبطال آسيا 2020

المواطن - مروة نبيل

أكد المدرب البرتغالي روي فيتوريا أن طموح فريقه النصر يزداد في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، مشددًا على أنه يسعى لتكرار الفوز على سيباهان الإيراني غدًا.

فيتوريا يرغب في مواصلة الانتصارات

وقال فيتوريا: “سنلعب مباراة الغد مع نفس الفريق وعلى نفس الملعب، المباراة الأولى كانت لصالحنا لكن هذا لا يعني شيئاً فغدًا مباراة جديدة.. سنلعب مع خصم يريد الفوز كما نحن كذلك نريد تكملة سلسلة الفوز من أجل تحقيقه”.

وتابع: “رؤيتنا لهذه البطولة هي كل مباراة وحدها نعمل خطوة بخطوة ومباراة تتبعها مباراة، فزنا المباراة الأولى وقدمنا مستوى جيد، لكن لدي الخبرة الكافية لمعرفة أن نتبع طموحنا من أجل تحقيق الفوز”.

وأضاف فيتوريا خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة الذي عُقد، اليوم الخميس: “نحن نتعامل مع هذه البطولة، كل مباراة لوحدها، ومباراة تلو الأخرى تزيد طموحاتنا، لكننا حاليًا نفكر فقط في مباراة الغد ضد سيباهان”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “لا أحب أبدًا الحديث عن لاعب واحد فقط أحب الحديث عن الطريقة الجماعية ولعب الفريق، ننظر في الفريق لجميع اللاعبين وحينما نشاهد الفريق يلعب بروح جماعية هذا هو المهم لنا”.

النصر ضد سيباهان

ومن المقرر أن يلعب النصر ضد سيباهان الإيراني، مساء يوم غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، علمًا بأنه فاز في المباراة الماضية بثنائية نظيفة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 7 نقاط ليتصدر مجموعته بمنافسات دوري أبطال آسيا 2020، فيما ظل الفريق الإيراني في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

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