فيتوريا: مباراة الأهلي في آسيا 2020 بمثابة النهائي

المواطن - مروة نبيل

أكد مدرب نادي النصر، البرتغالي روي فيتوريا صعوبة مباراة الأهلي في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، مشددًا على أنه سيبدأ الاستعداد لهذه المواجهة من اليوم.

فيتوريا يؤكد صعوبة مباراة الأهلي

وتحدث المدرب روي فيتوريا عن مباراة النصر ضد الأهلي المقبلة، قائلًا: “الراقي فريق قوي ويملك لاعبين رائعين، والمباراة ستكون صعبة وهي بمثابة النهائي”.

وتابع فيتوريا خلال تصريحاته على هامش قرعة دوري أبطال آسيا: “لم نستعد للمواجهة بعد لكن لدينا روتين معين قبل كل مباراة، وسنبدأ تحضيراتنا اعتبارًا من اليوم”.

وخطف النصر آخر البطاقات المؤهلة إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا بعد فوزه على التعاون بهدف دون رد، فيما كان النادي الأهلي أول المتأهلين إلى هذه المرحلة بعد تغلبه على شباب أهلي دبي الإماراتي بركلات الترجيح.

قرعة دوري أبطال آسيا

وأسفرت قرعة دوري أبطال آسيا “منطقة الغرب” التي أُقيمت، اليوم الاثنين، عن مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لنظيره الأهلي، فيما سيلعب بيرسبوليس الإيراني مع نظيره باختاكور الأوزبكي في دور الـ8.

وستُقام مباريات دور الـ8 من بطولة دوري أبطال آسيا 2020، يوم الأربعاء المقبل، وستُلعب مباراة الدور نصف النهائي في الثالث من شهر أكتوبر المقبل بين الفريقين الفائزين من ربع النهائي، على أن تُقام المباراة النهائية، يوم 19 ديسمبر.

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